Bodrum Pınarbelen Mahallesi'ndeki orman yangınına havadan da destek sağlanıyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Temmuz 2024 15:09 - Güncelleme: 9 Temmuz 2024 15:16 - Güncelleme:

Muğla, Bodrum, Orman Yangını, Haber

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9 Temmuz günü öğlen saatlerinde Bodrum'un Pınarbelen Mahallesi'ndeki orman yangınında çalışmalar sürerken ekipler olay yerine sevk edildi. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine havada ve karadan destek sağlandı. Söndürüldü mü, son durum nedir merak edilirken henüz söndürülemedi.