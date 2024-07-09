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Bodrum Pınarbelen Mahallesi'ndeki orman yangınına havadan da destek sağlanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Muğla, Bodrum, Orman Yangını, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

9 Temmuz günü öğlen saatlerinde Bodrum'un Pınarbelen Mahallesi'ndeki orman yangınında çalışmalar sürerken ekipler olay yerine sevk edildi. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine havada ve karadan destek sağlandı. Söndürüldü mü, son durum nedir merak edilirken henüz söndürülemedi.

Bugün öğlen saatlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınına birçok ekip müdahale ederken vatandaşlar Bodrum yangınının neden çıktığını araştırdı.

BODRUM PINARBELEN MAHALLESİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

9 Temmuz günü Bodrum'da çıkan orman yangınına ekipler sevk edildi. Henüz söndürülemeyen yangına havadan ve karadan da destek sağlanırken 14.15 civarında yangın başladı.

Bodrum Pınarbelen Mahallesi'ndeki orman yangınına havadan da destek sağlanıyor - 1. Resim

 

Vatandaşların ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen yangında söndürme çalışmaları sürüyor.

Bodrum Pınarbelen Mahallesi'ndeki orman yangınına havadan da destek sağlanıyor - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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