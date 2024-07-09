İstanbul'da dehşet dolu anlar! Önce patlama sonra yangın

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 9 Temmuz 2024 08:04 - Güncelleme: 9 Temmuz 2024 08:08 - Güncelleme:

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Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Silivri Değirmenköy'deki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz patlama oldu. Hemen ardından çıkan yangın her yeri sardı. Bölge halkı korku dolu anlar yaşarken yangın itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları ile söndürüldü.