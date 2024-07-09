İstanbul'da dehşet dolu anlar! Önce patlama sonra yangın
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Silivri Değirmenköy'deki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz patlama oldu. Hemen ardından çıkan yangın her yeri sardı. Bölge halkı korku dolu anlar yaşarken yangın itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları ile söndürüldü.
Olay, sabah 04.30 sularında Silivri Değirmenköy'deki bir geri dönüşüm fabrikasında yaşandı. Henüz sebebi bilinmeyen şekilde yaşanan patlama paniğe neden oldu.
Hemen ardından çıkan yangında alevler tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay adrese Silivri İtfaiyesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, yangını çevrede bulanan fabrikalara sıçramadan söndürdü.
Yangında can kaybı yaşanmazken büyük çaplı maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı