Üsküdar'da üniversite çatısında yangın! Dumanlar gökyüzüne ulaştı
Düzenleyen: Ahmet Öksüz- Güncelleme:
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İstanbul Üsküdar'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çatısında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışmalarına başladı.
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çatısında yangın çıktı. 3 katlı binadaki alevlere ilk müdahale bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinden geldi.
İTFAİYE SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYOR
Üsküdar'daki üniversitenin çatısında çıkan yangın sonrası geçen ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çatıdaki yangına anında müdahale etti.
KUBBEDE ÇÖKME MEYDANA GELDİ
İtfaiye ekiplerinin alev topuna dönen binayı söndürme işlemleri sürerken, dumandan etkilenen bir kişi de ambulansta tedavi edildi. Öte yandan tarihi binanın kubbesinde çökme meydana geldi.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem