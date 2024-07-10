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Üsküdar'da üniversite çatısında yangın! Dumanlar gökyüzüne ulaştı

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İstanbul, Yangın, İtfaiye, Haber

Gündem Haberleri

İstanbul Üsküdar'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çatısında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışmalarına başladı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çatısında yangın çıktı. 3 katlı binadaki alevlere ilk müdahale bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinden geldi.

Üsküdar'da üniversite çatısında yangın! Dumanlar gökyüzüne ulaştı - 1. Resim

İTFAİYE SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYOR

Üsküdar'daki üniversitenin çatısında çıkan yangın sonrası geçen ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çatıdaki yangına anında müdahale etti.

Üsküdar'da üniversite çatısında yangın! Dumanlar gökyüzüne ulaştı - 2. Resim

KUBBEDE ÇÖKME MEYDANA GELDİ

İtfaiye ekiplerinin alev topuna dönen binayı söndürme işlemleri sürerken, dumandan etkilenen bir kişi de ambulansta tedavi edildi. Öte yandan tarihi binanın kubbesinde çökme meydana geldi.

Üsküdar'da üniversite çatısında yangın! Dumanlar gökyüzüne ulaştı - 3. Resim

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