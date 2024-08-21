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İzmir'de iki grup silahlarla çatıştı! Bir genç canından oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İzmir&#039;de iki grup silahlarla çatıştı! Bir genç canından oldu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'de sözlü başlayan kavga kanlı bitti. İki grup silahlarla birbirine ateş açtı. Vücuduna kurşun isabet eden 28 yaşındaki İrfan Yılmaz hayatını kaybetti.

Olay Bayraklı ilçesine bağlı Refik Şevket İnce Mahallesi'nde yaşandı. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenden tartışma başladı.

BİRBİRLERİNE ATEŞ AÇTILAR

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından tarafalar birbirine tabancayla ateş etti.

KURŞUNLARIN İSABET ETTİĞİ GENÇ CANINDAN OLDU

Kavgada kurşunun isabet ettiği İrfan Yılmaz (28) ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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