İzmir'de 35 otele operasyon düzenlendi! Bakan Yerlikaya 'Gözümüz üzerlerinde' diyerek uyardı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen KALKAN-15 operasyonunda düzensiz göçmenleri konaklatan 35 otele işlem yapıldığını duyurdu.

Güvenlik güçlerimizin göçmen kaçakçıları ile mücadelesi devam ediyor. Son olarak İzmir'de düzenlenen “KALKAN-15” operasyonlarında 35 otele baskın düzenlendi. Göçmenleri barındırdığı öğrenilen bu oteller hakkında işlem başlatıldı. Öte yandan operasyonda 40 düzensiz göçmen yakalanırken 1 kişi de gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyon görüntülerini paylaşıp, şu notu düştü:

"GÖZÜMÜZ OTELLERİN ÜZERİNDE"

İzmir, Basmane bölgesinde düzenlenen “KALKAN-15” operasyonlarında; Düzensiz Göçmen olduğunu bildiği halde bu düzensiz göçmenlere otelde konaklama imkanı sağlayan 35 otele işlem yapıldı ve para cezası uygulandı.

40 düzensiz göçmen yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan düzensiz göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Gözümüz düzensiz göçmenleri barındıran konaklama yerlerinin üzerinde. Operasyonlara duraksamadan devam edeceğiz.

35 OTELE OPERASYON YAPILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesi Başkanlığının katılımıyla “Düzensiz Göç” ile mücadele kapsamında Konak ilçesi, Basmane bölgesinde bulunan 35 otele yönelik düzenlenen operasyonlarda;

YAKALANAN GÖÇMENLERİ GERİ GÖNDERİLECEK

40 düzensiz göçmen yakalandı. Bunlardan;

39‘u geri gönderme merkezine teslim edildi.

1’i hakkında adli işlem yapılmak amacıyla göz altına alındı.



Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığını, İl Göç İdaresi Müdürlüğünü, Sosyal Güvenlik Kurumunu, Vergi Dairesi Başkanlığını ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle🇹🇷