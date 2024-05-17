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İzmir'de kan donduran infaz! Üç çocuk babası adam sokak ortasında kurşuna dizildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;de kan donduran infaz! Üç çocuk babası adam sokak ortasında kurşuna dizildi
Silahlı Saldırı, Şüpheliler, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Korkunç haber İzmir'den geldi. Bir hastanede çalıştığı öğrenilen 3 çocuk babası adam sokak ortasında tartıştığı kişiler tarafından kurşuna dizildi. Talihsiz adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zanlıların kimliği tespit edildi, polis her yerde onları arıyor...

Olay, saat 22.00 sıralarında Emir Sultan Mahallesi 1192 Sokak'ta yaşandı. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Yücel Ecelioğlu (37), sokakta tartıştığı iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

KURŞUNLAR GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

Kurşunlar Yücel Ecelioğlu'nun göğsüne isabet etti. Zanlılar ise olayın ardından kayıplara karıştı. Durumu görenler hemen yetkililere aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GERİDE 3 ÇOCUK BIRAKTI

Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken ağır yaralanan Ecelioğlu, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ, POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelilerin B.E. (19) ve R.A. (22) olduğunu tespit etti. 2 şüpheliyi yakalamak için başlatılan çalışma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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