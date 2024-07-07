İzmir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 7 Temmuz 2024 17:49 - Güncelleme: 7 Temmuz 2024 18:42 - Güncelleme:

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İzmir yanıyor! Haftalardır orman yangınlarıyla mücadele eden şehrin bu kez de Foça ilçesi alevlere teslim oldu. Saat 16.23'te alev alan yangının yayılması sonucu başlayan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Çıkan yangınla birlikte vatandaşlar, korku ve panik halinde çalışmaları takip ediyor. Yangın yoğun müdahaleler sonucu söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.