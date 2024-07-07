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İzmir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Orman Yangını, İzmir, Müdahale, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir yanıyor! Haftalardır orman yangınlarıyla mücadele eden şehrin bu kez de Foça ilçesi alevlere teslim oldu. Saat 16.23'te alev alan yangının yayılması sonucu başlayan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Çıkan yangınla birlikte vatandaşlar, korku ve panik halinde çalışmaları takip ediyor. Yangın yoğun müdahaleler sonucu söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Türkiye, haftalardır orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. Geçtiğimiz günlerde İzmir'in çok sayıda ilçesinde çıkan orman yangınları, ülke gündemini derinden sarstı.

İzmir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor - 1. Resim

FOÇA'DA ORMAN YANGINI! 

Bu kez de İzmir'in Foça ilçesi Yenifoça, Güntayımı mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Saat 16.23'te başlayan yangın, şehir sakinlerinde korku ve paniğe yol açtı.

İzmir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor - 2. Resim

HAVADAN KARADAN MÜDAHALELER SÜRÜYOR

İhbar üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su ikmal ve 2 dozer ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor - 3. Resim

YANGIN ARACIN ALEV ALMASIYLA BAŞLAMIŞ

Bir araçtan çıkıp ormanlık alana sıçramasıyla başlayan yangın, ekiplerin etkin müdahalesi ile söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İzmir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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