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Göztepe Süper Lig'e çıktı, İzmir savaş alanına döndü! İş yerine sığınarak canını kurtardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir’de, Göztepe’nin Süper Lig’e çıkmasının ardından başlayan kutlamalarda ortalık savaş alanına döndü. Göztepe taraftarlarından kaçan bir kişi canını kurtarmak için iş yerine sığındı. Öfkeli kalabalık genci vermeyen esnafla tartıştı. Olay büyüdü kavga çıktı. Tekme ve yumrukların yanı sıra sandalyelerin havada uçuştuğu o anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı. Polis kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı.

1 Lig'in 32. haftasında Göztepe evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-0'lık skorla mağlup ederek, Eyüpspor'un ardındın Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu. Maçın bitmesiyle binlerce taraftar kutlamalara başladı ve kendilerini sokaklara attı. 

Göztepe Süper Lig'e çıktı, İzmir savaş alanına döndü! İş yerine sığınarak canını kurtardı - 1. Resim

TARAFTARDAN KAÇAN GENÇ İŞ YERİNE SIĞINDI

Konak Güzelyalı Mahallesi’nde ise ortalık karıştı. Kalabalık Göztepe taraftarının kovaladığı kimliği öğrenilemeyen genç, Mithatpaşa Caddesi’nde bulunan bir iş yerine sığındı. Bunun üzerine iş yeri çalışanları da içeri girerek genci darp etmek isteyen taraftarlara engel oldu.

Göztepe Süper Lig'e çıktı, İzmir savaş alanına döndü! İş yerine sığınarak canını kurtardı - 2. Resim

ESNAFA SALDIRIP ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİLER

Taraftar gurubu ile esnaf arasında sözlü başlayan tartışma daha sonra kavgaya döndü. O anlar ise bir cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; Taraftarlar ile iş yeri çalışanlarının birbirlerine sandalye fırlattıkları, bu esnada kavganın arasına motosikletiyle dalıp bir kişiye çarpan iş yeri sahibinin ise kaskıyla çarptığı kişiye vurduğu anlar yer aldı. 

Göztepe Süper Lig'e çıktı, İzmir savaş alanına döndü! İş yerine sığınarak canını kurtardı - 3. Resim
Yine aynı caddede, taraftarların kendi aralarında yaptıkları bir başka kavga ve kavga esnasında kabalalık bir grubun yere düşürdükleri şahsa tekmeler attığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.

Göztepe Süper Lig'e çıktı, İzmir savaş alanına döndü! İş yerine sığınarak canını kurtardı - 4. Resim

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, motosikletiyle gelerek kavgaya dahil olan iş yeri sahibinin başından yaralandığı olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı ve kavgaya karışan diğer şahısları tespit etme ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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