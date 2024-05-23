İzmir'de silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var

İzmir'de araba ile yaklaştıkları büfeye kurşun yağdıran zanlılar olayın ardından kayıplara karıştı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken biri çocuk 2 kişi de yaralandı. Polis kaçan zanlıların peşine düştü.

Olay, dün akşam Bayraklı ilçesine bağlı Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir büfede yaşandı. Plakasız bir otomobil ile büfenin önüne gelen silahlı saldırganlar kurşun yağdırmaya başladı. Mermiler, Hüseyin Akgün (28), H.A. (32) ve M.A.Ö.'ye (10) isabet etti. Çevredekiler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

Saldırıda öldürülen Hüseyin Akgün

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Polis bölgeyi güvenlik çemberine alırken yaralılar ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İçlerinden durumu ağır olan Hüseyin Akgün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akgün'ün cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRININ SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırının E.K. (30) ve M.D. (27) tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Otomobildeki ikili ile olayda yaralanan H.A. arasında uyuşturucu ticaretinden kaynaklı husumet bulunduğu ve olayın bu yüzden gerçekleştiği ileri sürüldü.

POLİS PEŞLERİNDE

Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.