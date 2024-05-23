Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İzmir'de silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var

İzmir'de silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;de silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var
İzmir, Silahlı Saldırı, Haber, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de araba ile yaklaştıkları büfeye kurşun yağdıran zanlılar olayın ardından kayıplara karıştı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken biri çocuk 2 kişi de yaralandı. Polis kaçan zanlıların peşine düştü.

Olay, dün akşam Bayraklı ilçesine bağlı Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir büfede yaşandı. Plakasız bir otomobil ile büfenin önüne gelen silahlı saldırganlar kurşun yağdırmaya başladı. Mermiler, Hüseyin Akgün (28), H.A. (32) ve M.A.Ö.'ye (10) isabet etti. Çevredekiler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. 

İzmir'de silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Saldırıda öldürülen Hüseyin Akgün

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Polis bölgeyi güvenlik çemberine alırken yaralılar ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İçlerinden durumu ağır olan Hüseyin Akgün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akgün'ün cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRININ SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırının E.K. (30) ve M.D. (27) tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Otomobildeki ikili ile olayda yaralanan H.A. arasında uyuşturucu ticaretinden kaynaklı husumet bulunduğu ve olayın bu yüzden gerçekleştiği ileri sürüldü.

POLİS PEŞLERİNDE

Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Elebaşılığını Batuhan Tok'un yaptığı örgüt çökertildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Elebaşılığını Batuhan Tok'un yaptığı örgüt çökertildi - GündemElebaşılığını Batuhan Tok'un yaptığı örgüt çökertildiMiting alanında dev ekran devrildi, sahne çöktü: 5 ölü, 50 yaralı - GündemMiting alanında dev ekran devrildi, sahne çöktüEmeklilere bu yaz tatil bedava! Alanya, Çeşme, Fethiye, Ayvalık, Kuşadası'na gidip 5 kuruş ödemeyecekler... - GündemEmekliler bu yaz tatile para vermeyecek!Çok kuvvetli geliyor! 15 il için sarı kodlu uyarı - Gündem15 kent için sarı kodlu alarm verildiİş merkezinde vahşet! Bir kişi, tartıştığı babasını silahla öldürdü - GündemTartıştığı babasını silahla öldürdüAmerikan Abrams’ın korkulu rüyası oldular! 30 ülkede Türk İHA’ları uçuyor - GündemAmerikan Abrams’ın korkulu rüyası oldular
Sonraki Haber Yükleniyor...