İzmir'den kan donduran olay! 17 yaşındaki genç sokak ortasında infaz edildi

İzmir'de bir genç sokak ortasında infaz edildi. Yusuf Demir, yanına yaklaşan arabadakilerin silahlı saldırısına uğradı. Kafasından vurulan talihsiz genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zanlılar olayın ardından kayıplara karışırken, polis arama çalışması başlattı.

Korkunç olay akşam saatlerinde Buca'ya bağlı Barış Mahallesi 299 Sokak'ta yaşandı. 17 yaşındaki Yusuf Demir sokakta bulunduğu esnada bir araç yanına yanaştı. Arabada bulunanlar gence ateş açtı.

KAFASINDAN VURULDU

Kurşunlardan biri gencin kafasına isabet etti. Zanlılar ise olayın ardından kaçtı. Çevredekiler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yusuf, bir vatandaş tarafından hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE VEFAT ETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yusuf Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden talihsiz gencin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

POLİS KAÇAN ZANLILARIN PEŞİNDE

Silahlı saldırının olduğu yerde Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma yürütürken, cinayetle ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.