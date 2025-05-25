KAAN'ın talibi çok! 10 yılda 500 uçak üreteceğiz

2034’e kadar yaklaşık 500 KAAN, HÜRJET ve HÜRKUŞ üretimi planladıklarını belirten Mehmet Demiroğlu, 350’nin üzerinde helikopter, 600’e yakın da İHA yapacaklarını söyledi.

AKİF BÜLBÜL ANKARA -Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, bir grup medya temsilcisine Kahramankazan tesislerinde şirketin geldiği nokta ve 10 yıllık planlarını anlattı. TUSAŞ’ın ürünlerinin savunma, eğitim ve lojistik alanlarda kullanıldığını ifade eden Demiroğlu, şunları kaydetti:

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HÜRJET, NATO KAPISINI AÇACAK

“Hava Kuvvetleri Komutanlığından HÜRJET için 16 uçak siparişi aldık. HÜRJET İspanya tarafından kendi eğitim uçak ihtiyacını karşılamak üzere seçildi. Bu sene hem İspanya ile hem de kendi hava kuvvetlerimizle yaklaşık 100’ün üzerinde toplam sayıya ulaşan sözleşmeyi imzalamayı hedefliyoruz. İspanya kapısının bize NATO’nun kapısını açmasını ümit ediyoruz. ‘HÜRJET’i NATO’nun eğitim uçağı yapalım’ diye elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Türk Hava Kuvvetlerine ilk teslimatımız 2027’nin başında olacak. İspanya için de şu anda 2028’i hedefliyoruz.

KAAN’A BÜYÜK İLGİ VAR

İki adet millî muharip jet KAAN ile ilgili üretimimiz devam ediyor. 2025 sonu, 2026’nın başında ikinci prototipimiz, ondan birkaç ay sonra da üçüncü prototipimiz inşallah havalara çıkmış olacak. 2025’in içinde en az iki KAAN’ı, planımızda üç KAAN’ı beraber uçurma var. Daha sonra bu testlerin sonunda bir üç tane daha yapacağız ve 2028’in sonu, 2029’un başı itibarıyla da söz verdiğimiz üzere KAAN’ımızı bloklar hâlinde Türk Hava Kuvvetlerine teslim etmeyi planlıyoruz. Dünya genelinde KAAN’a ilgi büyük hatta bazı ülkelerin ilgisi çok artmış durumda. Suudi Arabistan uzun zamandır ilgileniyor, ilgileri en üst seviyede şu anda. Endonezya tarafı da iyi gidiyor. Beşinci nesil savaş uçağı KAAN’a sahip dört ülke arasındayız. Gelecekte 6’ncı nesile de ulaşmayı istiyoruz. Bizim olmazsa olmazlarımız var. KAAN’ı yapmak zorundayız. KAAN’ın motorunu da yapmak zorundayız. Aynı şey HÜRJET için de geçerli.

GÖKBEY’E MİLLÎ MOTOR

Türkiye’nin havacılık tarihinde bir dönüm noktasıdır GÖKBEY. Transmisyonu da millî imkanlarla geliştirildi. Türkiye’nin genel maksat helikopter ihtiyacını millî imkânlarla karşılayabilecek kapasiteye sahip GÖKBEY’in helikopter motoru epey ilerledi. Bir iki sene içinde kullanmaya başlayacağız.

İLK MİLLÎ EĞİTİM UÇAĞI: HÜRKUŞ

10 adet uçağın üretimi tamamlandı. HÜRKUŞ, hem sivil hem de askerî pilotların eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilmekte olup modern donanımı sayesinde dünya çapında kabul görüyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden ve EASA’dan sertifika alan ilk Türk uçağı olarak tarihte yerini aldı ve ihraç ediliyor. 55 uçaklık sözleşmenin ilk 10 uçağı 2025 yılı itibarıyla Türk Hava Kuvvetlerine teslim edilecek. Kalan 45 uçağın teslimatı ise 2027 yılına kadar tamamlanacak.

94 ÜLKEDE TUSAŞ İZİ

Savunma alanında kritik araçlar üreten TUSAŞ, bünyesinde 16 bine yakın mühendis, teknik eleman çalıştırıyor. TUSAŞ’ın önümüzdeki 10 yıllık hedefinde dev üretim planlaması var. 500 KAAN, HÜRJET, HÜRKUŞ, 350 adet GÖKBEY, ATAK-2 savunma araçları ile 600 adet ANKA’nın çeşitli versiyonları ile AKSUNGUR üretilecek. 2024 yılı itibariyle 18,4 milyar dolarlık sipariş alan TUSAŞ, bu yıl 4 milyar 300 milyon dolarlık üretim yapacak, bunun 1,4 milyar dolarlık kısmı ihraç edilecek. 1.450’yi aşkın platformun teslimatı yapılacak. 2035 yılı sonunda 10,5 milyar dolar ciroya ulaşmak hedefleniyor. İstihdam rakamı ise en az 20 binlere çıkacak. TUSAŞ son 5 yılda 15,2 milyar dolarlık yeni kontrat imzaladı. Özgün ürünler ve havacılık yapısalları kapsamında toplam 94 ülkede TUSAŞ’ın izi var.