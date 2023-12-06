Kabine, Gazze’deki dramı ve zam oranlarını görüşecek

6 Aralık 2023 02:40 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 02:41

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılacak toplantının gündem maddeleri arasında ilk sırayı, emeklilere ve asgari ücretliye yapılacak zam oranları alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konu hakkında kabine üyelerine detaylı bir sunum yapacak.

Toplantıda gündeme gelecek bir diğer konu İsrail’in Gazze’de iki aydır devam eden katliamları... Gazze’yi aralıksız bombalayan İsrail’in durdurulması ve ateşkesin sağlanması için Türkiye’nin arabuluculuk ve garantörlük meselesi değerlendirilecek. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD ile devam eden F-16 satış görüşmeleriyle mevcut uçakların modernizasyon kitlerinin alımı konusunda gelinen noktayı anlatacak.

Bakan Güler, Eurofighter tedariki konusundaki gelişmeleri de gündeme getirecek. Kabinede ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cezayir, BAE ve Katar temasları değerlendirilecek. Erdoğan’ın yarın yapacağı Yunanistan ziyareti de sıcak başlıklar arasında olacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı, 6 Aralık Çarşamba günü yapılacak. Toplantının öğleden sonra başlayacağı tahmin ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.