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Kaçak göçle amansız savaş! Yakalanan yollanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kaçak göçle amansız savaş! Yakalanan yollanıyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığının kaçak göçle mücadele kapsamında son dönemde artırdığı tedbirler sonuç vermeye başladı.

HABER MERKEZİ -  Sınırlarda alınan tedbirler kapsamında yapılan güvenlik duvarının uzunluğu 1.253, kamera ve algılayıcı sistemlerin bulunduğu güzergahın uzunluğu ise 1.283 kilometreye ulaştı. Sınırlarda ayrıca 1.645 kilometrelik devriye yolu tamamlandı.

362 elektro optik kule, 284 termal kamera, 198 adet asansörlü kule, 139 adet zırhlı gözetleme aracı 7/24 görev yapıyor. Sınır güvenliği için alınan bu tedbirler için 30 milyar liradan fazla para harcandı. Sayıları şu anda 270 olan mobil göç araçları ile yapılan kontroller ve diğer tedbirlerle tespit edilen düzensiz göçmenlerin 23 bini, özel charter seferleri ile 25 Afrika ülkesine sınır dışı edildi.

Türkiye’nin ‘Güvenli, gönüllü ve onurlu dönüş’ uygulaması kapsamında ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı ise 680 bini buldu.  Sadece son bir yılda ülkesine dönen Suriyeli sayısı ise 133 bin civarında oldu. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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