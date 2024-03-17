Kadıköy önlerinde arızalanan 183 metrelik tanker kurtarıldı
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İtalya'dan Rusya’ya seyir halindeyken Kadıköy önlerinde makine arızası yapan tankerin kurtarıldığını duyurdu.
Kadıköy önlerinde arızalanan 183 metre boyundaki tanker kurtarılarak Küçükçekmece'ye demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İtalya'dan Rusya’ya seyir halindeyken Fenerbahçe açıklarında makine arızası yapan 'SW CAP FERRAT 1' isimli 183 metre boyundaki tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve Kurtarma-11 römorkörümüz refakatinde Küçükçekmece Demir Sahası'na emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı