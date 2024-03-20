Kadıköy'de korkutan kaza: Kayganlaşan yolda kontrolden çıktı

İstanbul Kadıköy'de, bir otomobil yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Park halindeki bir araca çarparak durabilen araçtaki 2 kişi yaralandı.

İstanbul Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında, alınan bilgiye göre, Gizem D. yönetimindeki 34 EPH 898 plakalı otomobil, Caddebostan Operatör Cemil Topuzlu Caddesi'nde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

ÇARPTIĞI ARAÇ DA ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI

Otomobil, park halindeki 34 DKR 888 plakalı araca çarparak durabildi. Park halindeki araç da çarpmanın etkisiyle yakındaki elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALI 2 KİŞİ HASTANEDE

Kazada yaralanan Gizem D. ve Miray Ç, ilk kontrollerin ardından yakındaki bir hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin elektrik direğinde kaçak olduğunu tespit etmesi üzerine civardaki elektrik kısa süreliğine kesildi.

Kaza nedeniyle tek şeritten ilerleyen trafik araçların çekilmesinin ardından normale döndü.