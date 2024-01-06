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    Kadıköy’den kaçırdığı öğrenci servisiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne girmeye çalıştı, neden Ankara’ya gittiğini ifadesinde anlattı

    İstanbul Kadıköy'de 2 gün önce içinde öğrencilerin bulunduğu servis aracını kaçırdıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne girmeye çalışan şahıs tutuklandı.

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Tuzla'daki bir ilkokul için taşımacılık yapan öğrenci servisinin Kadıköy'de ışıklarda durduğu sırada bir şüpheli tarafından kaçırılması sonrası çalışma başlattı.

    Ekipler, servis sürücüsünü araçtan indirdikten sonra minibüsü kullanarak Göztepe'ye kadar ilerleyen ve burada öğrencilerle hostesi indiren zanlının kimlik ve adresini tespit etti.

    CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ’NE GİTMİŞ

    Şüpheli Tolga N'nin (34), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne CİMER müracaatı için gittiği öğrenilirken, burada yapılan üst aramasının ardından götürüldüğü polis merkezinde İstanbul Gasp Büro Amirliğince arandığı bilgisine ulaşıldı.

    "PENDİK’TE BIRAKIP ANKARA'YA OTOBÜSLE GİTTİM"

    Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheli, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, daha önce psikolojik tedavi gördüğünü, öğrenci servisini de tedavi için Ankara'ya gitmek amacıyla kaçırdığını, çocukları görünce servis aracından indirdiğini, polisin takip ettiğini fark edince de aracı Pendik'te bırakıp otobüsle Ankara'ya gittiğini söylediği öğrenildi.

    13 SUÇTAN KAYDI VAR

    Sorgulamasında 13 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

    Şüpheli, savcılıktaki ifadesinden sonra sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    KadıköyÖğrenci ServisiCumhurbaşkanlığı Külliyesi
    Haberler > Gündem > Kadıköy’den kaçırdığı öğrenci servisiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne girmeye çalıştı, neden Ankara’ya gittiğini ifadesinde anlattı
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