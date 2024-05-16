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Kadın İETT şoförüne saldıran taksici yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kadın İETT şoförüne saldıran taksici yakalandı
Uskudar, Taksi Şoförü, Adliye, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Üsküdar'da bir ticari taksi şoförü yol vermediğini öne sürerek kadın İETT şoförüne küfür ve hakaretler yağdırıp saldırmaya çalıştı. Şüpheli şahıs yakalandı.

Üsküdar Bulgurlu Mahallesi'nde iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen Hyundai marka 34 TJR 50 plakalı ticari taksi şoförü, kendisine yol vermediği gerekçesiyle aracıyla İETT otobüsünün önünü kesti.

Araçtan inen ticari taksi şoförü, İETT şoförü S.D. isimli kadına küfür edip, camlarına yumruk atarak saldırmaya çalıştı. Bunun üzerine İETT şoförü otobüsün kapılarını ve camlarını kilitledi. 

AYNI GÜN YAKALANDI

Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, İETT şoförü S.D. isimli kadına tehdit ve hakaretler yağdıran taksi şoförünü yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde plaka ve kimlik bilgilerinden tespit edilen şüpheli M.V.A. isimli taksi şoförü aynı gün yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Şüpheli şahsa yönelik yapılan sorgulamada geçmiş döneme ait benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Konu ile ilgili yakalanan M.V.A. isimli şahsın “Tehdit” ve “Hakaret” suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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