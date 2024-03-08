Kadınlar Günü'nde korkunç olay! Polis, kocasını gözaltına aldı

İstanbul Ataşehir'de Kadınlar Günü'nde feci bir olay yaşandı. Çarşıdan eve gelen kadından bir daha haber alınamadı. Durumundan şüphelenen yakınları yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese giden polis kadının evde cesedini buldu. Olayla ilgili olarak kocası gözaltına alındı...

Olay, ilçeye bağlı Kayışdağı Mahallesi'ndeki bir binada yaşandı. 35 yaşındaki Rukiye Angi en son çarşıya gitmişti, bir daha gören olmadı.

POLİS EVDE KANLAR İÇİNDE BULDU

Aramalarına karşılık bulamayan yakınlarını polise ihbarda bulundu. Adrese giden ekipler eve girdiklerinin kadını yerde kanlar içinde buldu. Hayatını kaybettiği tespit edilen kadının yanındaki silah dikkat çekti.

EŞİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri 3 çocuk annesi Rukiye Angi'nin eşi M.A.'yı ifadesine başvurmak üzere karakola götürdü. Yapılan incelemelerin ardından kadının cesedi Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri Rukiye Angi'nin ölüm nedeniyle ilgili detaylı ilgili inceleme başlattı.

Olayı duyan çevredeki vatandaşlardan Malik Akpolat, "Biz arkadaşla markete gitmiştik, dönüyorduk. Bir kadın galiba intihar etmiş fazla bir bilgimiz yok. Yoldan geçerken duyduk" dedi.