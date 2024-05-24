Kağıthane'de seyir halindeyken yanan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul'un bitmek bilmeyen İETT sorunu bu sabah da Kağıthane'de vatandaşı çileden çıkardı. Seyir halindeki İETT otobüsünün motorunun alev alması, yolcuların paniklemesine neden oldu.
Kağıthane'de seyir halindeki bir İETT otobüsünün motoru yandı. Otobüsteki yolcular panik halinde kendilerini dışarı atarken, çevredeki araçların sürücüleri yangın söndürme tüpleriyle koştu. Alev alan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Yaşanan hareketli anlar kameralara yansırken, sürücüler gökyüzünü kaplayan duman nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Olay, önceki gün saat 11.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan yolcu dolu İETT otobüsünün motorunda yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine yolcular panikle aşağıya indi.
Alevleri ve dumanları gören çevredeki sürücüler, yangın söndürme tüpüyle müdahale ederken olay yerine itfaiye ekibi de sevk edildi. Vatandaşlar hareketli anlar yaşadı Kısa sürede gelen itfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürürken, araç ise kullanılamaz hale geldi.
Yaşanan hareketli anlar kameralara yansırken, sürücüler gökyüzünü kaplayan duman nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Polis ve itfaiye ekibi yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı