Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Tgrt Haber
Haberler > Gündem > Kağıthane'de seyir halindeyken yanan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi

Kağıthane'de seyir halindeyken yanan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kağıthane&#039;de seyir halindeyken yanan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi
Kağıthane, İett Otobüsü, Yangın, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un bitmek bilmeyen İETT sorunu bu sabah da Kağıthane'de vatandaşı çileden çıkardı. Seyir halindeki İETT otobüsünün motorunun alev alması, yolcuların paniklemesine neden oldu.

Kağıthane'de seyir halindeki bir İETT otobüsünün motoru yandı. Otobüsteki yolcular panik halinde kendilerini dışarı atarken, çevredeki araçların sürücüleri yangın söndürme tüpleriyle koştu. Alev alan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Kağıthane'de seyir halindeyken yanan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi - 1. Resim

Yaşanan hareketli anlar kameralara yansırken, sürücüler gökyüzünü kaplayan duman nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Olay, önceki gün saat 11.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kağıthane'de seyir halindeyken yanan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi - 2. Resim

Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan yolcu dolu İETT otobüsünün motorunda yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine yolcular panikle aşağıya indi.

Kağıthane'de seyir halindeyken yanan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi - 3. Resim

Alevleri ve dumanları gören çevredeki sürücüler, yangın söndürme tüpüyle müdahale ederken olay yerine itfaiye ekibi de sevk edildi. Vatandaşlar hareketli anlar yaşadı Kısa sürede gelen itfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürürken, araç ise kullanılamaz hale geldi.

Kağıthane'de seyir halindeyken yanan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi - 4. Resim

Yaşanan hareketli anlar kameralara yansırken, sürücüler gökyüzünü kaplayan duman nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Polis ve itfaiye ekibi yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kağıthane'de seyir halindeyken yanan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul’da şaibeli ölüm! Genç kadın sevgilisinin evinin önünde dehşet halde bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul’da şaibeli ölüm! Genç kadın sevgilisinin evinin önünde dehşet halde bulundu - GündemGenç anne cinayete mi kurban gitti?Salça kovalarının içinden çıkanlar görenleri şoke etti - GündemSalça kovalarının içinden çıkanlar görenleri şoke etti30 yıl hapis talebini duyan aileler, adliye koridorunda birbirine girdi - Gündemİstenen cezayı duyan aileler birbirine girdiAdıyaman’da kurbanlık develer kapış kapış gitti! Para peşin kırmızı meşin - GündemKurbanlık develer kapış kapış gittiBursa'da feci kaza! Tofaş mezarları oldu - GündemBursa'da feci kaza! Tofaş mezarları olduVan'da Türkiye’nin en zehirli yılanı görüldü - GündemTürkiye'nin en zehirlisi! Van'da görüntülendi
Sonraki Haber Yükleniyor...