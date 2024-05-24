Kağıthane'de seyir halindeyken yanan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Mayıs 2024 10:15 - Güncelleme: 24 Mayıs 2024 10:28 - Güncelleme:

Kağıthane, İett Otobüsü, Yangın, Haber

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İstanbul'un bitmek bilmeyen İETT sorunu bu sabah da Kağıthane'de vatandaşı çileden çıkardı. Seyir halindeki İETT otobüsünün motorunun alev alması, yolcuların paniklemesine neden oldu.