Kahramanmaraş gece boyu sallandı! AFAD'dan açıklama var

6 Şubat depremlerinin merkez üssünde korkutan artçılar devam ediyor. Göksun ve Elbistan ilçelerinde gece boyu süren ufak çaplı sarstılar yürekleri ağza getirdi, son deprem az önce oldu. AFAD, ilk verileri paylaştı...

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti. Asrın felaketi olarak da adlandırılan bu afette 53 binden fazla insan canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Tüm yurdu aynı korku sardı, deprem bölgesinden yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş gece boyu beşik gibi sallandı, AFAD ilk verileri duyurdu...

KAHRAMANMARAŞ'DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ta 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 04:07'de gerçekleşen sarsıntının merkez üssü Göksun ilçesi olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi. Gece boyu Göksun ve Elbistan'da peş peşe çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı. AFAD, sitesinde son duruma ilişkin verilere de yer verdi.

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Oynat 7.6 büyüklüğündeki depreme minibüste yakalandılar! Korku dolu anlar kamerada Kahramanmaraş merkezli saat 13:25’te meydana gelen 7.6 şiddetindeki depreme minibüste yakalanan depremzedelerin korku dolu anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Tunceli, İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.