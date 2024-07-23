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Kahramanmaraş'ta bir genç kız arkadaşı tarafından katledildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kahramanmaraş&#039;ta bir genç kız arkadaşı tarafından katledildi
Onikişubat, Bıçaklama, Gözaltına, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta sevgililerin kavgası ölümle son buldu. Bir genç, sokak ortasında kız arkadaşı tarafından bıçaklanarak can verdi.

Korkunç olay, Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesi'nde yaşandı. K.B. (27), ile erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Kemal Kuşçu (30) tartışmaya başladı.

Kahramanmaraş'ta bir genç kız arkadaşı tarafından katledildi - 1. Resim

ERKEK ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Öfkeli kız arkadaş yanında getirdiği bıçağı çıkartarak genci bıçaklamaya başladı. Olayı görenler durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kemal Kuşçu'nun hayatını kaybettiğin, belirledi. 

Kahramanmaraş'ta bir genç kız arkadaşı tarafından katledildi - 2. Resim

KATİL SEVGİLİ GÖZALTINDA

Olay sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Cenaze, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay sonrası K.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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