Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş’ta yaşanan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Olay, Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde yaşandı. D.K. adlı şahıs aracıyla bir kıraathanenin önüne gelerek silahıyla ateş açtı. Henüz sebebi bilinmeyen saldırının ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KIRAATHANE İŞLETMECİSİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Saldırı neticesinde kıraathane işletmecisi Şevket Kalaycı (66) hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kıraathanenin önüne aracıyla gelerek ateş açan D.K. ise saldırı sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Polis ekiplerinin şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.