Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kahramanmaraş&#039;ta silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş’ta yaşanan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Olay, Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde yaşandı. D.K. adlı şahıs aracıyla bir kıraathanenin önüne gelerek silahıyla ateş açtı. Henüz sebebi bilinmeyen saldırının ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KIRAATHANE İŞLETMECİSİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Saldırı neticesinde kıraathane işletmecisi Şevket Kalaycı (66) hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kıraathanenin önüne aracıyla gelerek ateş açan D.K. ise saldırı sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Polis ekiplerinin şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bayram günü cansız bedeni bulundu! Mavi Balina oyunun son kurbanı 22 yaşındaki genç oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bayram günü cansız bedeni bulundu! Mavi Balina oyunun son kurbanı 22 yaşındaki genç oldu - GündemMavi Balina oyunun son kurbanı 22 yaşındaki genç oldu!İzmir'de bayram günü feci kaza! Taksi bariyerlere daldı, ölü ve yaralılar var - GündemFeci kaza! Taksi bariyerlere daldı, ölü ve yaralılar varPolisten kaçtı, yakalanacağını anlayınca hayatının hatasını yaptı - GündemPolisten kaçtı, yakalanacağı sırada hayatının hatasını yaptıYer Diyarbakır Bağlar... Kar maskeli 2 kişi otomatik silahla kahvehaneyi bastı - GündemKar maskeli 2 kişi otomatik silahla kahvehaneyi bastıKavgada yaralananlara müdahale eden sağlık ekibine saldırı! Ambulansı da taşladılar - Gündemİlçe karıştı! Kavgaya giden sağlık ekibine taşlı saldırıSinop’ta bayramda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var - GündemSinop’ta bayramda zincirleme trafik kazası!
Sonraki Haber Yükleniyor...