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Kahreden haberler peş peşe geldi! 4 çocuk, 4 trajik olayda can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kahreden haberler peş peşe geldi! 4 çocuk, 4 trajik olayda can verdi
Şanlıurfa, Kocaeli, Erzurum, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Acı haberler Şanlıurfa, Kocaeli, Erzurum ve Ordu'dan geldi. 4 aile yıkıldı, küçük çocuklar canından oldu...

Şanlıurfa’da Eyyübiye ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi’nde M.D. idaresindeki tır, geri manevra yaparken sürücünün yeğeni olan G.D’ye (3) çarptı. Çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Amca M.D, gözaltına alındı.

Kahreden haberler peş peşe geldi! 4 çocuk, 4 trajik olayda can verdi - 1. Resim

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde de 16 yaşındaki çocuk dengesini kaybederek üstgeçitten seyir hâlindeki servis aracının üstüne düştü. Çocuğun öldüğü belirlendi.

Kahreden haberler peş peşe geldi! 4 çocuk, 4 trajik olayda can verdi - 2. Resim

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde de bir sitenin kapalı otoparkından çıkış yapan T.D. (66) idaresindeki araç, rampadan birkaç metre uzakta ve yol üzerinde oturan çocuğa çarptı. Aracın altında kalan A.C. (5) feci şekilde can verdi.

Kahreden haberler peş peşe geldi! 4 çocuk, 4 trajik olayda can verdi - 3. Resim

Ordu’nun Fatsa ilçesinde de Ordu-Samsun karayolu Kadıoğlu Tüneli’nde Elife Aysa Y.’nin kullandığı otomobil, önüne aniden çıkan Eymen Keskin’e (6) çarptı. Kazada Eymen Keskin ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaylarla ilgili olarak incelemeler başlatıldı. 

Kahreden haberler peş peşe geldi! 4 çocuk, 4 trajik olayda can verdi - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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