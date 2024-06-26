Kahreden haberler peş peşe geldi! 4 çocuk, 4 trajik olayda can verdi

Acı haberler Şanlıurfa, Kocaeli, Erzurum ve Ordu'dan geldi. 4 aile yıkıldı, küçük çocuklar canından oldu...

Şanlıurfa’da Eyyübiye ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi’nde M.D. idaresindeki tır, geri manevra yaparken sürücünün yeğeni olan G.D’ye (3) çarptı. Çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Amca M.D, gözaltına alındı.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde de 16 yaşındaki çocuk dengesini kaybederek üstgeçitten seyir hâlindeki servis aracının üstüne düştü. Çocuğun öldüğü belirlendi.

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde de bir sitenin kapalı otoparkından çıkış yapan T.D. (66) idaresindeki araç, rampadan birkaç metre uzakta ve yol üzerinde oturan çocuğa çarptı. Aracın altında kalan A.C. (5) feci şekilde can verdi.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde de Ordu-Samsun karayolu Kadıoğlu Tüneli’nde Elife Aysa Y.’nin kullandığı otomobil, önüne aniden çıkan Eymen Keskin’e (6) çarptı. Kazada Eymen Keskin ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaylarla ilgili olarak incelemeler başlatıldı.