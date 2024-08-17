Kahreden haberler peş peşe geldi, çok sayıda ölü ve yaralı var

Trafik terörü can yakmaya devam ediyor. Kayseri, Erzincan, Mersin, Afyonkarahisar, Antalya... Hurda yığınına dönen araçlar mezarları oldu, çok sayıda ölü ve yaralı var...

Yurdun dört bir yanından gelen kaza haberleri yürekleri yaktı. Yollar kan gölüne dönerken çok sayıda insan hayatını kaybetti. Durumu ağır yaralılar da var.

CENAZEYE GİDERKEN CANLARINDAN OLDULAR

Kayseri'de cenazeye giden aracın takla atması sonucu meydana gelen feci kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Kaza, Kayseri-Malatya Karayolu 30. kilometresinde meydana geldi. Erzurum'dan Konya'ya cenazeye giden S.D. idaresindeki 35 BFA 638 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobil içerisindeki 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Polis ve jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yapılan ilk müdahalede T.A., Z.B., F.B. ve H.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar S.D. ile Z.A. ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

ERZİNCAN'DA KATLİAM GİBİ KAZA

Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 11. 00 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu Ekecik köyü yakınlarında meydana geldi. Ağrı’dan Konya’ya giden 04 AY 780 plakalı otomobil ile 34 AJA 267 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

2 otomobilinde hurdaya dönüştüğü kazada 3 kişi kaza mahallinde hayatını kaybetti. Yaralı 4 kişi ise olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ TIRA ÇARPTI, 6 KİŞİ YARALANDI

Afyonkarahisar'da tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. R.İ. (44) idaresindeki 27 APU 564 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 13. kilometresinde, K.Ö'nün (67) kullandığı 34 HA 1158 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile araçtaki N.İ. (68), Ü.İ. (40), N.N.İ. (14), E.N.İ. (10) ve E.G.İ. (6) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde bir otomobile çarpıp yoldan çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü, eşi ise yaralandı.

Kaza Mersin-Antalya D-400 karayolunda Anamur ilçesi Demirören Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Bir aracın lastiğinin inmesi sonucu geri geri geldiği esnada aynı yöndeki Ayhan Koca idaresindeki 07 BAA 998 plakalı kamyonet otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Kamyonet bu sırada arkasından gelen Ş.A. yönetimindeki 21 BK 668 plakalı otomobile çarpıp yoldan çıktı yaklaşık 50 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazada sürücü Koca olay yerinde hayatını kaybetti, eşi Ayşe Koca ise yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ticari taksiye çarpan motosikletin sürücüsü Mert Yücel (23), hayatını kaybetti. Kaza, bu sabah saat 08.00 sıralarında Türkler Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya istikametine seyir halinde olan Mert Yücel'in (23) idaresindeki 07 BPT 509 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yapmak isteyen Hasan D.'nin (51) kullandığı 07 AYP 429 plakalı ticari taksiye çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptıkları kontroller de motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Ticari takside bulunan sürücü ve yabancı uyruklu 3 yolcu ise kazayı yara almadan atlattı. Yücel'in cansız bedeni savcılık ve jandarmanın yaptığı incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



