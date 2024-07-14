Kahreden olay! Heyelan sonrası dereye sürüklenen arabadaki bebek kayboldu

Yine KPSS sınavına alınmadılar

Bursa'da cinayet! 'Yan baktın' kavgasında canından oldu, hastane savaş alanına döndü

İHA/SİHA izledi JÖH/PÖH yok etti

Gelin ve damadın en mutlu günü kabusu oldu! Dehşet anları kameraya yansıdı