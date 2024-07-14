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Kahreden olay! Heyelan sonrası dereye sürüklenen arabadaki bebek kayboldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kahreden olay! Heyelan sonrası dereye sürüklenen arabadaki bebek kayboldu
Erzurum, Artvin, Heyelan, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum-Artvin kara yolunda meydana gelen heyelan sırasında otomobilin dereye sürüklenmesi sonucu suya kapılan 10 aylık bebeği arama çalışmalarına devam ediliyor.

Dün akşam saatlerinde Erzurum - Artvin kara yolu Tortum ilçesi Derekapı mevkiinde meydana gelen heyelanda Suriye uyruklu sürücü yönetimindeki otomobil dere yatağına uçmuş, anne ve kızı suya kapılmıştı. Gece annenin cesedi 7 kilometre uzaklıkta bulunurken 10 aylık bebeği arama çalışmalarına bugün devam edildi.

Kahreden olay! Heyelan sonrası dereye sürüklenen arabadaki bebek kayboldu - 1. Resim

Dereye uçan otomobilin çekiciyle kurtarılması havadan görüntülendi. Öte yandan heyelan sonrası yolda iş makineleri ile temizlik çalışması yapılıyor.

Kahreden olay! Heyelan sonrası dereye sürüklenen arabadaki bebek kayboldu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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