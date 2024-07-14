Kahreden olay! Heyelan sonrası dereye sürüklenen arabadaki bebek kayboldu
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Erzurum-Artvin kara yolunda meydana gelen heyelan sırasında otomobilin dereye sürüklenmesi sonucu suya kapılan 10 aylık bebeği arama çalışmalarına devam ediliyor.
Dün akşam saatlerinde Erzurum - Artvin kara yolu Tortum ilçesi Derekapı mevkiinde meydana gelen heyelanda Suriye uyruklu sürücü yönetimindeki otomobil dere yatağına uçmuş, anne ve kızı suya kapılmıştı. Gece annenin cesedi 7 kilometre uzaklıkta bulunurken 10 aylık bebeği arama çalışmalarına bugün devam edildi.
Dereye uçan otomobilin çekiciyle kurtarılması havadan görüntülendi. Öte yandan heyelan sonrası yolda iş makineleri ile temizlik çalışması yapılıyor.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı