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Kamyona çarpan Tofaş hurdaya döndü, ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kamyona çarpan Tofaş hurdaya döndü, ölü ve yaralılar var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da yoldan çıkıp park halindeki kamyona çarpan Tofaş marka otomobil hurda yığınına döndü. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 33. kilometresinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. 

Kamyona çarpan Tofaş hurdaya döndü, ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Necati Boğa idaresindeki Tofaş marka otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun kenarında bulunan ve akaryakıt istasyonuna geçmek için bekleyen kamyona arkadan çarptı.

Kamyona çarpan Tofaş hurdaya döndü, ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Kazada parçalanan Tofaş marka otomobilde bulunan Naciye Boğa (26) olay yerinde hayatını kaybetti, araç sürücüsü Necati Boğa (38), Fadime Boğa (59) ve Elif Göçmen (13) ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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