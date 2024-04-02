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Kan donduran kuyumcu cinayetinde yeni gelişme: 13 günlük firar takside bitti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'deki kan donduran kuyumcu cinayetinin günlerdir aranan firari zanlısı, bir takside yakayı ele verdi. Kadın kimliği ile yakalanan zanlının 'Ben kadınım ve sonradan erkek oldum' sözleri ile kendisini savunması 'pes' dedirtti.

İzmir'in Bornova ilçesinde 19 Mart günü meydana gelen olayda iddiaya göre, F.B., emanet ettiği parasını geri alamadığı gerekçesiyle kuyumculuk yapan Bekir Bozar'ı silahla katletti. Bekir Bozar'ın cansız bedenini E.Ö. ile otomobilin bagajına yükleyen şüpheliler, otomobili de özel bir hastanenin otoparkına bırakarak kaçtı.

İTİRAF EDİNCE CİNAYET ORTAYA ÇIKTI

Otomobili kullandığı öne sürülen E.Ö.’nün olaydan bir gün sonra emniyete giderek durumu anlattığı ve teslim olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede Bekir Bozar'ın cansız bedeni otomobilin bagajı içerisinde bulundu. Bozar'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kan donduran kuyumcu cinayetinde yeni gelişme: 13 günlük firar takside bitti - 1. Resim

Gözaltına alınan ve olay esnasında otomobili sürdüğü öğrenilen E.Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, F.B.'nin isteği üzerine cesedi otomobilin bagajına koyduklarını ve sonra Manisa'nın Turgutlu ilçesine gittiklerini, gece boyunca da otomobilin bagajındaki cesetle birlikte burada turladıktan sonra İzmir'e geri dönüp, Bornova'daki özel bir hastanenin otoparkına aracı park ettiklerini söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö. tutuklanmıştı.

13 GÜN SONRA YAKALANDI

Olaydan 13 gün sonra, bir taksi ile Çamdibi Kamil Tunca Caddesi'ne gelen cinayet zanlısı F.B., bekçi ekipleri tarafından yakalandı. Üzerinden bir kadına ait kimlik çıkan F.B.'nin, "Ben kadınım ve sonradan erkek oldum" dediği öğrenildi. 

 

PARÇALANAN SİLAH OTOYOLDA ARANDI

Polis merkezine götürülen F.B., daha sonra parçalayarak attığı suç aletinin bulunması için keşfe götürüldü. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otoyolda silahın bulunması için çalışma yapılırken, atılan silaha ait parça bulunamadı.

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğinde evrakları tamamlanan şüpheli F.B.'nin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine teslim edileceği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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