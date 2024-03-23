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Haberler > Gündem > Kan donduran kuyumcu cinayetinde yeni görüntü: Firari katil kamerada!

Kan donduran kuyumcu cinayetinde yeni görüntü: Firari katil kamerada!

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Gündem Haberleri  / Ajanslar

İzmir'deki kan donduran kuyumcu cinayetinde hırsızlık anları ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında şüpheli F.B.'nin sırt çantası ile kuyumcu dükkanına girdiği, kumanda ve anahtar yardımıyla iş yerini açtığı, bir süre sonra dışarı çıkarak kepengi kapattığı anlar yer aldı. Firari şüpheli her yerde aranıyor.

Dehşete düşüren olay 19 Mart günü İzmir'in Bornova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, işletmesi için, kuyumculuk yapan Bekir Bozar'a (68) bir miktar para verdiği ve geri alamadığı iddia edilen F.B. (24) ile arkadaşı E.Ö. (24), Kemalpaşa Caddesi'nde Bozar'ı arabaya aldı.

ÖLDÜRÜP CESEDİ BAGAJA KOYDULAR

Çıkan tartışmanın ardından F.B., 68 yaşındaki kuyumcuyu tabancayla ensesine 3 el ateş ederek öldürdü. Bekir Bozar'ın cansız bedenini otomobilin bagajına koyan şüpheliler, otomobili de özel bir hastanenin otoparkına bırakarak kaçtı.

İTİRAF EDİNCE ORTAYA ÇIKTI

Otomobili kullandığı öne sürülen E.Ö.’nün olaydan bir gün sonra emniyete giderek durumu anlattığı ve teslim olduğu öğrenildi. Olay yerine giden polis ekiplerinin yaptığı incelemede Bekir Bozar'ın cansız bedeni otomobilin bagajı içerisinde bulundu. Bozar'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CESETLE BİRLİKTE MANİSA'YA GİTMİŞLER

Gözaltına alınan ve olay esnasında otomobili sürdüğü öğrenilen E.Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, F.B.'nin isteği üzerine cesedi otomobilin bagajına koyduklarını ve sonra Manisa'nın Turgutlu ilçesine gittiklerini, gece boyunca da otomobilin bagajındaki cesetle birlikte burada turladıktan sonra İzmir'e geri dönüp, Bornova'daki özel bir hastanenin otoparkına aracı park ettiklerini söylediği öğrenildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö. tutuklanmıştı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Cinayet şüphelisi F.B.'nin olaydan sonra kuyumcunun dükkanına girdiği anlar, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; F.B.’nin elindeki siyah renkli çantayla dükkana gelip, elektronik kepengi ve kapıyı yanındaki kumanda ve anahtarla açtıktan sonra içeriye girdiği ve bir süre sonra ise çaldığı altınlarla birlikte dışarı çıkıp kepengi kapatarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

HER YERDE ARANIYOR

Öte yandan, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çalınan altınların bir kısmına ulaşıldığı öğrenilirken, cinayet şüphelisi F.B.’yi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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