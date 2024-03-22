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İzmir'de kan donduran cinayet! Önce arabaya aldı, sonra öldürüp bagajda sakladı...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;de kan donduran cinayet! Önce arabaya aldı, sonra öldürüp bagajda sakladı...

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de polisleri alarma geçiren ihbar! Telefonda verilen adrese giden ekipler park halindeki araca inceledi, bagajı açtıklarında ise kan donduran bir manzara ile karşılaştı. Olayın aslı ise ortaya çıktı.

Olay 19 Mart günü İzmir'in Bornova ilçesinde yaşandı. Kuyumculuk yaptığı öğrenilen Bekir Bozar'a bir miktar para verdiği ve geri alamadığı iddia edilen F.B. (24) ile arkadaşı E.Ö. (24), Kemalpaşa Caddesi'nde gördükleri adamı arabaya aldı.

ENSESİNDEN VURUP, BAGAJDA SAKLADI

Taraflar arasında tartışma başladı. F.B., 68 yaşındaki kuyumcuya kurşun yağdırdı. Ensesinden vurulan adam olay yerinde can verdi. Zanlılar ise Bozar'ı arabanın bagajına attı. Daha sonra bir hastane bahçesine giden şüpheliler aracı otoparka bırakıp kaçtı. 

ARKADAŞI ERTESİ GÜN İHBAR ETTİ

Otomobilde bulunanlardan E.Ö., olaydan bir gün sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu ihbar etti. Adrese giden ekipler yaptığı incelemede Bekir Bozar'ın cansız bedeni bulundu. Bozarın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. E.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen F.B.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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