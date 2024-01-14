Kar kalınlığı 3 metreye dayandı, yüzlerce köye ulaşılamıyor! Meteoroloji bir de çığ uyarısı yaptı

14 Ocak 2024 11:24 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 11:37

Van’da hafta başından buyana etkili olan kar yağışı yüzünden 671 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Van-Bahçesaray Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 2 metre 64 santime kadar ulaştı. İl genelinde hayat durma noktasına gelmişken Meteoroloji'den de çığ uyarısı yapıldı.

YÜZLERCE YERLEŞİM BİRİMİNİN YOLU KAPALI

Van’da dünden beri etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 73, Başkale’de 18, Çatak’ta 100, Erciş’te 140, Gevaş’ta 40, Gürpınar’da 145, İpekyolu’nda 15, Muradiye’de 37, Özalp’te 52, Saray’da 12 ve Tuşba ilçesinde ise 35 olmak üzere toplam 671 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre ise bölge genelinde karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi. Hakkari-Şırnak, Yüksekova-Şemdinli, Hasköy-Mutki ve Van-Bahçesaray yollarının kar yağışı nedeniyle kapandığı ve ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

METEOROLOJİ'DEN ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, Hakkari çevrelerinin aralıklı kar yağışlı olması tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Van ili çevrelerinin ise öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı olması beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi tahmin edilmektedir. Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta, zaman zaman sert kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

KAR KALINLIĞI 3 METREYE DAYANDI

Kar kalınlığı Van merkezde 6, kırsal mahallelerde 20 ila 60, yüksek kesimlerde Çaldıran ilçesinde 55 ve Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan ve Türkiye'nin en yüksek geçidi olan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde ise yaklaşık 2 metre 64 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerinden derlenen bilgilere göre Karabet Geçidi 2 metre 64, Rize'nin Çamlıhemşim Palovit yaylasında 202, Hakkari Mergabütan Kayak Merkezi 190, Kars Sarıkamış Kayak Merkezi 173, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi 148, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi 137, Rize Ovit Dağı 133, Rize İkizdere Çağrankaya Yaylası 132 santimetre olarak ölçüldü.

VAN BAHÇESARAYYOLU 24 GÜNDÜR KAPALI

Van-Bahçesaray karayolunun 80’inci kilometresindeki çığ riski nedeniyle 24 gündür ulaşıma kapalı tutuluyor. Yolun 5 ayrı noktasına düşen çığlar Karayolları ekipleri tarafından 29 Aralık 2023 tarihinde temizlenerek ulaşma açılırken, araç geçişlerine izin verilmedi. Çığ komisyonu bölgede yaptığı incelemeler sonucu bölgenin çığ riskinin devam ettiğini belirtti. 2 Ocak 2024 tarihinden sonra bölgede belli aralıklarla yağan ve düşen çığlar sonrası yolun ne zaman açılacağına ise çığ komisyonu karar verecek. Bahçesaraylılar ulaşımlarını Bitlis'in Hizan ilçesi bağlantılı yolundan sağlıyor.