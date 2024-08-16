Karadeniz'den acı haber geldi! 3 kişinin cansız bedeni 5 gün sonra bulundu

Kastamonu'da bulundukları teknenin batması neticesinde denizde kaybolan üç kişinin cansız bedenine 5 günün ardından ulaşıldı. Gideros köyünün 100 metre açığında, denizin dibinden çıkarılan 3 vatandaşın cesedi morga kaldırıldı. Hayatını kaybeden vatandaşların son anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde denize açıldıkları teknenin batması neticesinde kaybolan 3 vatandaşın cansız bedenlerine ulaşıldı. 5 gün sonra bulunan cesetler morga kaldırıldı.

Olay, 11 Ağustos Pazar günü Cide ilçesi Gideros Koyu'nun 2 mil açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 metrelik “Maviş” isimli fiber tekne ile denize açılan kaptan Öztürk Kürelioğlu, Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral, Ayşenur Gürcan, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan, Gideros Koyu'nda bir süre durduktan sonra tekrar denize açıldı. Gideros Koyu'nun yaklaşık 2 mil açığında su almaya başlayan fiber tekne battı. Teknede bulunan Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral ve Ayşenur Gürcan, sesleri duyan balıkçılar tarafından kurtarıldı. Aynı teknede bulunan kaptan Öztürk Kürelioğlu, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Şahısların bulunması için çalışma başlatıldı.

100 METRE AÇIKTA BULUNDULAR

Olayın 5'inci gününde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JAK timi dalgıçları tarafından Gideros köyünün 100 metre açığında, denizin dibinde 3 vatandaşın da cansız bedeni bulundu. Dalgıçlar tarafından bulunan cesetler, Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Batan teknede kaybolan vatandaşların son anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Tekne batmadan önce mola vermek için Gideros koyuna gelen teknedeki vatandaşların son anları güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde teknedeki bir kadın ve bir erkeğin inerek gidermek için tuvalete gittikleri görüldü. Bir süre sonra kadın ve erkeğin, tekrar tekneye binerek iskeleden ayrıldıkları anlar görüntülere yansıdı.