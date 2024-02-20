Karaman'da kan donduran olay! Bir anlık dalgınlık 5 yaşındaki kızın canına mal oldu

Karaman'da otlattığı hayvanları ahıra sokan adam elindeki tüfeği kapıya astı. 9 yaşındaki oğlu tüfeği gördüğü gibi eline alıp oynamaya başladı. O esnada tüfek ateş aldı, saçmalar 5 yaşındaki komşu kızına isabet etti. Talihsiz kız hayatını kaybetti.

Karaman’da 9 yaşındaki bir çocuk, babasına ait av tüfeğiyle oynarken kazara komşusunun 5 yaşındaki kızını vurdu. Feci olay dün saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Kalaba köyünde yaşandı.

OYNADIĞI TÜFEK ATEŞ ALDI, KÜÇÜK KIZ CANINDAN OLDU

Hayvanlarını otlatmaya giden M.S. daha sonra evine döndü. Bir anlık dalgınlıkla elindeki tüfeği kapıya asan adam daha sonra hayvanları ahıra koymaya gitti. O esnada kapıda asılı olan tüfeği gören oğlu 9 yaşındaki M.S., silahı eline alarak oynamaya başladı. Tüfek ateş alınca çıkan saçmalar yanında bulunan 5 yaşındaki Raziye Görür'e isabet etti. Kanlar içinde kalan küçük kız yere yığıldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar yaptığı kontrolde talihsiz kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından küçük kız çocuğunun cenazesi otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

9 YAŞINDAKİ ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından tüfekle kız çocuğunu vuran M.S., gözetim altına alınırken, tüfeğin sahibi baba da ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.