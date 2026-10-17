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Kardeşlik Külliyesi Camisi, Bakan Çiftçi'nin katılımıyla açıldı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Batman'da Kardeşlik Külliyesi Camisi'nin açılışına katıldı.

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Batman'daki programları kapsamında kent merkezinde bulunan Kardeşlik Külliyesi Camisi'nin açılış törenine gelen Bakan Çiftçi'yi, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ve protokol üyeleri karşıladı.

Kardeşlik Külliyesi Camisi, Bakan Çiftçinin katılımıyla açıldı
Başlık ResmiKardeşlik Külliyesi Camisi, Bakan Çiftçinin katılımıyla açıldı

Batman İl Müftüsü'nün yaptığı duanın ardından cami ibadete açıldı. Bakan Çiftçi ve beraberindeki protokol üyeleri, açılışın ardından camide öğle namazını kıldı.

Kardeşlik Külliyesi Camisi, Bakan Çiftçinin katılımıyla açıldı
Başlık ResmiKardeşlik Külliyesi Camisi, Bakan Çiftçinin katılımıyla açıldı
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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