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Kastamonu'da dehşet! Hasta taşıyan ambulansı durdurup sağlıkçıları dövdüler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kastamonu&#039;da dehşet! Hasta taşıyan ambulansı durdurup sağlıkçıları dövdüler

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dehşete düşüren olay Kastamonu'da yaşandı. Hasta taşıyan ambulansın önünü kesen saldırganlar sağlık personellerini darp etti. Konu ile ilgili açıklama geldi...

Olay, dün Kastamonu il merkezinde yaşandı. 112 Acil Sağlık Hizmetleri personelleri, hastanın bulunduğu ambulansla seyir halindeyken, önleri isimleri öğrenilemeyen şahıslar tarafından kesildi. Şahıslar tarafından ambulans sürücüsü Furkan Karaaslan, Paramedik Mehmet Bedirhan Akgün ve Paramedik Emre Sarıcı, darp edildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayla ilgili Kastamonu İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Çağdaş Derdiypok tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz Merkez 4 ASHi nöbetçi personeli sürücü Furkan Karaaslan, Paramedik Mehmet Bedirhan Akgün ve Paramedik Emre Sarıcı, görevleri başında, saat 11.30 sularında hastalarını ambulans içerisinde taşıdıkları sırada, yollara kesilmek suretiyle fiziksel şiddete maruz kalmışlardır. Sağlık başta olmak üzere, her alanda şiddetin karşısında yer alan bir anlayışla, bu tür kabul edilemez olayların benzerlerinin yaşanmaması ve suçluların en ağır sekilde cezalandırılması için görevini fedakarca ifa eden personelimize yapılan bu elim hadiseyi şiddetle kınıyoruz” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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