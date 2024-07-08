Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kastamonu'da dehşet! Tartıştığı komşusunun ailesine kurşun yağdırdı

Kastamonu'da dehşet! Tartıştığı komşusunun ailesine kurşun yağdırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kastamonu, Silahlısaldırı, Gözaltı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Korkunç olay Kastamonu'da yaşandı. İki komşu arasında çıkan tartışma silahı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri yanında bulundurduğu silahı çekip karşısındakilere kurşun yağdırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bülbül Sokak'ta yaşandı. İki komşu arasında henüz bilinmeyen sebeple başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kastamonu'da dehşet! Tartıştığı komşusunun ailesine kurşun yağdırdı - 1. Resim

KOMŞUSUNUN AİLESİNİ KURŞUNA DİZDİ

N.E., yanında bulundurduğu silah ile komşusu A.B. ile eşi A.B. ve kayınvalidesi Y.T.'ye ateş etti. Silahlı saldırıda A.B. ile eşi A.B. ve kayınvalidesi Y.T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'da dehşet! Tartıştığı komşusunun ailesine kurşun yağdırdı - 2. Resim

Tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kastamonu'da dehşet! Tartıştığı komşusunun ailesine kurşun yağdırdı - 3. Resim

ZANLI YAKALANDI

Olayın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Şüpheli N.E. ise ekipler tarafından gözaltına aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ağrı'da hayvanlarını otlatan çobana yıldırım isabet etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ağrı'da hayvanlarını otlatan çobana yıldırım isabet etti - GündemAğrı'da hayvanlarını otlatan çobana yıldırım isabet ettiCelal Doğan fenalaşarak hastaneye kaldırıldı! - GündemCelal Doğan fenalaşarak hastaneye kaldırıldı!Aksaray'da feci kaza! Tırla çarpışan lüks araç hurdaya döndü: 6 yaralı - GündemAksaray'da feci kaza! Tırla çarpışan lüks araç hurdaya döndü: 6 yaralıSokak ortasında kan donduran infaz! Evine giderken kurşuna dizildi - GündemSokak ortasında kan donduran infaz! Evine giderken kurşuna dizildiMilyonlarca kişinin gözü Meclis’te! Vekiller 4 kritik kanun için mesai yapacak - Gündem4 kritik kanun masadaİzmir'de cinayet dehşeti! Öldürüp cesedinin başında bekledi - GündemKorkunç itiraf! Cinayetin böylesi görülmedi
Sonraki Haber Yükleniyor...