Kastamonu'da dehşet! Tartıştığı komşusunun ailesine kurşun yağdırdı

Korkunç olay Kastamonu'da yaşandı. İki komşu arasında çıkan tartışma silahı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri yanında bulundurduğu silahı çekip karşısındakilere kurşun yağdırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bülbül Sokak'ta yaşandı. İki komşu arasında henüz bilinmeyen sebeple başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

KOMŞUSUNUN AİLESİNİ KURŞUNA DİZDİ

N.E., yanında bulundurduğu silah ile komşusu A.B. ile eşi A.B. ve kayınvalidesi Y.T.'ye ateş etti. Silahlı saldırıda A.B. ile eşi A.B. ve kayınvalidesi Y.T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

ZANLI YAKALANDI

Olayın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Şüpheli N.E. ise ekipler tarafından gözaltına aldı.