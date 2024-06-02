Kastamonu'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kastamonu’da hafif ticari araç, Tofaş ile çarpıştı. Feci kazada hurda yığınına dönen Tofaş iki gence mezar oldu. Yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün gece saatlerinde Kastamonu-Daday karayolu Şeyh Şaban-ı Veli Öğrenci Yurdu mevkiinde meydana geldi. Satı Dolapçı idaresindeki hafif ticari araç ile sürücüsü belirlenemeyen Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç yol kenarına sürüklenip dururken, Tofaş marka otomobil ise kullanılmaz hale geldi.

2 KİŞİ ÖLDÜ 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile aynı araçtaki Engin Dolapçı ve İsmet Dolapçı, Tofaş marka otomobilde bulunan Efe Gürleyen ve Doğan Çakmak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Kastamonu Eğitim ve

Araştırmasına kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Efe Gürleyen ve Doğan Çakmak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.