Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kastamonu'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kastamonu'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kastamonu&#039;da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu’da hafif ticari araç, Tofaş ile çarpıştı. Feci kazada hurda yığınına dönen Tofaş iki gence mezar oldu. Yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün gece saatlerinde Kastamonu-Daday karayolu Şeyh Şaban-ı Veli Öğrenci Yurdu mevkiinde meydana geldi. Satı Dolapçı idaresindeki hafif ticari araç ile sürücüsü belirlenemeyen Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kastamonu'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Çarpmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç yol kenarına sürüklenip dururken, Tofaş marka otomobil ise kullanılmaz hale geldi.

Kastamonu'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

2 KİŞİ ÖLDÜ 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile aynı araçtaki Engin Dolapçı ve İsmet Dolapçı, Tofaş marka otomobilde bulunan Efe Gürleyen ve Doğan Çakmak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Kastamonu Eğitim ve

Kastamonu'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var - 3. Resim

Araştırmasına kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Efe Gürleyen ve Doğan Çakmak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Milyonluk tabloya saldırdı! İklimciler bu sefer de Monet'i hedef aldıHalf-Life ve Counter-Strike'ın yapımcısından yeni oyun geliyor! Valve'dan yeni marka başvurusu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'de LGS heyecanı! 1 milyondan fazla öğrenci aylarca hazırlandı - GündemTürkiye'de LGS heyecanı başladıTemizlik görevlisinin hatası bir mahalleyi etkiledi! Yeniden sandığa gittiler - GündemTemizlik görevlisinin hatası bir mahalleyi sandığa götürdüBörekleriyle tamirci olmak için gittiği sanayinin ablası oldu - GündemTamirci olmak için gitmişti! Oto sanayi onu konuşuyorSivas Güneykaya'da seçimler jandarmanın güvenlik önlemleriyle başladı - GündemSivas'ta seçim başladı! Jandarma koruyorKüçükçekmece'de bir bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var - GündemKüçükçekmece'de bir bina çöktüBakan Yerlikaya'dan trafik bilançosu: Son 1 haftada yaklaşık 416 bin araca işlem - GündemÇakarlı araçlara özel denetim
Sonraki Haber Yükleniyor...