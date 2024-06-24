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Katliam yapan damat babasıyla Hatay'da yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da Hakim Aba, boşanma aşamasında olduğu eşi Şükran Aba'yı, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini tabancayla öldürdü. Polis ekipleri katil zanlısını ve onu saklayan babasını Erzin'de yakaladı. 

Olay Adana'nın Gülbahçe Mahallesi'nde 22 Haziran'da meydana geldi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, boşanma aşamasındaki eşi Şükran Aba (20), kayınpederi Turgut E. (51), kayınvalidesi Leyla A. (51) ve kayınbiraderi Muhammet E'yi (18) tabancayla vurarak öldüren Hakim Aba ve kaçmasına yardım eden babası Şerif Aba'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı araştırmayla zanlı Hakim Aba ve babası Şerif Aba'nın Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir ikamette saklandıklarını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonla şüpheli Hakim Aba ve babası yakalandı.

Katliam yapan damat babasıyla Hatay'da yakalandı - 1. Resim

3 AYLIK ÇOCUKLARI KORUMA ALTINA ALINDI

Şüphelilerin sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

Katliam yapan damat babasıyla Hatay'da yakalandı - 2. Resim

Hakim Aba'nın katliamın ardından yanına aldığı 3 aylık çocuğu Deniz Aba ise sevgi evlerinde koruma altına alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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