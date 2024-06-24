Yer: Küçükçekmece... Skandal görüntüler! Elinde silahla araç sürüp yoldan geçenleri korkuttu
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Küçükçekmece'de Abdullah E. isimli şahıs, araç sürerken elindeki silahla yoldan geçenleri korkuttuğu videoları sosyal medya hesabından paylaştı. Yakalanan şahıs serbest bırakıldı.
Küçükçekmece Sefaköy'de iddiaya göre, Abdullah E. isimli şahıs araç sürdüğü sırada sağ elinde silahla yoldan geçenleri korkuttu.
Elindeki silahla görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli için Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri harekete geçti.
Şahsın yerini kısa sürede tespit eden ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Abdullah E., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.