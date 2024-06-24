Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Yer: Küçükçekmece... Skandal görüntüler! Elinde silahla araç sürüp yoldan geçenleri korkuttu

Yer: Küçükçekmece... Skandal görüntüler! Elinde silahla araç sürüp yoldan geçenleri korkuttu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yer: Küçükçekmece... Skandal görüntüler! Elinde silahla araç sürüp yoldan geçenleri korkuttu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Küçükçekmece'de Abdullah E. isimli şahıs, araç sürerken elindeki silahla yoldan geçenleri korkuttuğu videoları sosyal medya hesabından paylaştı. Yakalanan şahıs serbest bırakıldı.

Küçükçekmece Sefaköy'de iddiaya göre, Abdullah E. isimli şahıs araç sürdüğü sırada sağ elinde silahla yoldan geçenleri korkuttu.

Elindeki silahla görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli için Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri harekete geçti.

Şahsın yerini kısa sürede tespit eden ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Abdullah E., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün (24 Haziran) Sakarya'da denize girmek yasaklandıİbrahim Çelikkol motosiklet kazası geçirdi! Kaburgaları ve omzundan yaralandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Burası Türkiye! Haziran ayında 8 metrelik karla mücadele - GündemHaziran ayında 8 metrelik karla mücadeleZincir markette dehşet! Çalışanın kafasını defalarca dolaba vurdu - GündemZincir markette dehşet! Çalışanın kafasını defalarca dolaba vurduBalık tutmak için girdiği derede boğuldu - GündemBalık tutmak için girdiği derede boğuldu6 ilde BOZDOĞAN-46 operasyonu: 31 DEAŞ şüphelisi yakalandı - GündemTerör örgütü DEAŞ'a BOZDOĞAN-46 operasyonuGünlerdir kayıp olan köpeği tel örgüyle hapsedip ölüme terk ettiler - GündemKöpeği tel örgüyle hapsettiler!Edirne'de toplu balık ölümleri: Soruşturma başlatıldı - GündemEdirne'de toplu balık ölümleri: Soruşturma başlatıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...