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Hastanede skandal olay! Hastaların serumlarını musluk suyuyla değiştirdi, 16 kişi öldü

Düzenleyen: / Kaynak: İndependent
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Hastanede skandal olay! Hastaların serumlarını musluk suyuyla değiştirdi, 16 kişi öldü

Sağlık Haberleri  / İndependent

ABD’nin Oregon eyaletinde bir yoğun bakım hemşiresi, hastaların ağrı kesicili serumlarını musluk suyuyla değiştirdi. Hastaların çoğunda ciddi enfeksiyonlar gelişirken, 16 kişinin öldüğü bildirildi. Korkunç olayın ardından Dani Marie Schofield adlı kadın geçtiğimiz hafta tutuklandı. Şimdi ise ağır saldırı suçundan yargılanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Oregon eyaletinde skandal bir olay yaşandı. 36 yaşındaki Dani Marie Schofield, hastaların ilaçlı serumlarını streril olmayan musluk suyuyla değiştirdi. Çoğu kişinin enfeksiyon kapmasına ve 16 kişinin de ölümüne yol açan kadın tutuklandı. 

36 yaşındaki Dani Marie Schofield’in açıklanan raporda Medford'daki Asante Rogue Bölgesel Tıp Merkezi'nde ilaçları suyla değiştirerek enfeksiyonlara neden olduğu iddia edildi.

16 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE YOL AÇMIŞ

Olayı inceleyen müfettişler Schofield'in 44 hasta için ilaçlı serumu su ile değiştirdiğini ve bunun da hastalarda enfeksiyonlara yol açtığını öne sürdü. Medford Polis Şefi Justin Ivens Perşembe günü yaptığı açıklamada 16 hastanın öldüğünü ancak bunun suyun neden olduğu enfeksiyonlar yüzünden olduğunun henüz kanıtlanmadığını söyledi.

SUÇMALARI REDDETTİ

Schofield hakkında bu hafta her bir hasta için ikinci derece saldırı suçlamasıyla dava açıldı. 4 milyon dolarlık kefaletle tutulan kadın ise bu iddiaları reddetti.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: İndependent
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