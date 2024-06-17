Teknoloji devi Xiaomi, rüşvet skandalıyla karşı karşıya! İki yönetici kovuldu...

Çinli teknoloji devi Xiaomi, rüşvet nedeniyle iki üst düzey yöneticisini işten kovduğunu açıkladı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, uluslararası iş dünyasında yolsuzluğa karşı ciddi bir mücadele vermekte. Şirketin son yaptığı duyuruda iki üst düzey yönetici kovuldu.

Xiaomi, Latince Amerika bölgesi eski genel müdürü Chen Bingxu ve Batı Avrupa eski genel müdürü Owen'ı yolsuzluk suçlamasıyla işten çıkardı.

Sina Technology raporuna göre, Chen Bingxu rüşvet almak, pahalı hediyeler kabul etmek ve iş ortakları tarafından finanse edilen fahiş eğlence masraflarına karışmakla suçlanıyor.

Owen ise yüksek miktarlarda parayla ilgili sahte dış kaynak anlaşmaları düzenlemekle suçlanıyor. Her iki yönetici de Xiaomi'nin uluslararası alanda büyümesinde kilit isimler olarak biliniyordu.

NEDEN İKİ YÖNETİCİ KOVULDU?

Xiaomi, yolsuzluğa karşı sıfır tolerans politikası uyguladığını net bir şekilde ortaya koydu. Bu durumun zamanlaması ise oldukça önemli. Xiaomi şu anda Avrupa pazarında Samsung ve Apple ile pazar liderliği için mücadele ediyor ve Latin Amerika ise şirket için umut vadeden bir büyüme fırsatı sunuyor.

Yolsuzluk nedeniyle kilit bölge liderlerini kaybetmek, Xiaomi'nin ilerleyişini ciddi şekilde sekteye uğratabilirdi.

Latin Amerika'ya bakıldığında, Xiaomi'nin 2024'ün 1. çeyreğinde 5,3 milyon cihaz satarak yüzde 15,3 pazar payı elde etti. Bu, şirket için etkileyici bir şekilde yüzde 45 yıllık büyümeyi temsil ediyor.

Avrupa pazarında ise Xiaomi, 2024'ün 1. çeyreğinde yüzde 16'lık pazar payıyla saygın bir üçüncü sırayı elde etti.