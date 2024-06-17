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OpenAI'dan rota değişikliği! Sam Altman, OpenAI'ı kar amacı güden şirkete dönüşebilir

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
OpenAI&#039;dan rota değişikliği! Sam Altman, OpenAI&#039;ı kar amacı güden şirkete dönüşebilir

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sam Altman, OpenAI'ın vizyonunu değiştiriyor ve şirketi kâr amacı güden bir işletmeye dönüştürmeyi planlıyor. Bu önemli gelişme, OpenAI'ın kurucu ortağı ve CEO'su Altman'ın hissedarlara yaptığı bilgilendirmeyle ortaya çıktı.

OpenAI'nin kar amacı gütmeyen yönetim kurulu, milyar dolarlık yapay zeka firmasını yönetiyor ve gelir yetersizliği nedeniyle farklı bir yöntem tercih edilebilir. The Information'ın haberine göre altman ve yönetim ekibi bu konuda fikir alışverişinde bulunuyor ve nihai karar farklı da olabilir.

OpenAI'nin kâr amacı gütmeyen vizyonunu sürdürmek için gereken fonların yetersiz olduğu belirtiliyor. Bu nedenle Altman, sağlıklı bir gelir akışı sağlayacak yeni seçenekler arıyor. Şirketin iş modelini değiştirme girişimi, Altman'ın yönetim kurulunu üç yeni üye ile genişletmesinin ardından gerçekleşti.

OpenAI'dan rota değişikliği! Sam Altman, OpenAI'ı kar amacı güden şirkete dönüşebilir - 1. Resim

ŞİRKET YENİDEN YAPILANABİLİR

Altman, OpenAI'ın B-Corp (kâr amacı güden sosyal şirket) olarak adlandırılacağı ve yalnızca kâr elde etmeye odaklanacağı bir seçeneği de değerlendiriyor. Bu durumda şirketin bu kısmı kar amacı gütmeyen yönetim kurulu tarafından kontrol edilmeyecek. Fakat bir B-Corp olarak OpenAI sadece karı değil, varlığının ve gelecekteki kararlarının toplum üzerindeki etkilerini de göz önünde bulundurmak zorunda kalacak.

OpenAI'ın bu önemli dönüşüm planı, yapay zeka dünyasında büyük yankı uyandıracak gibi görünüyor. Altman'ın bu hamlesi, şirketin geleceği ve insanlığın en gelişmiş teknolojilerinden biri olan yapay zekanın kullanımı açısından kritik önem taşıyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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