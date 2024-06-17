Huawei, yeni işletim sistemi HarmonyOS NEXT ile tam bağımsızlık kazanmayı hedefliyor!

Huawei, yılın ilerleyen dönemlerinde Mate 70 amiral gemisi akıllı telefon serisini piyasaya sürmenin yanı sıra, kendisine Google'ın Android'inden ve ABD'nin potansiyel yaptırımlarından kurtulma özgürlüğü verecek olan tamamen kendi geliştirdiği işletim sistemi HarmonyOS NEXT'i de duyurmaya hazırlanıyor.

Huawei, yabancı kuruluşlarla tüm bağlantılarını kesmek için HarmonyOS NEXT ile Linux ve Andorid'den yaralanılan tüm kaynak kodlarını kaldırmayı planlıyor ve tamamen kendi ürettiği işletim sistemini kullanmak istiyor.

Aynı zamanda yeni işletim sistemi olan HarmonyOS NEXT'in, Android'den daha verimli olduğuna ve Kirin işlemcilerde daha iyi performans verebileceğine dair söylentiler mevcut. Kirin işlemciler şu anda rakiplerine göre daha yavaş ve gelecek yıllarda rakiplerinin işlemci gücüne yetişmesi planlanıyor.

XDA Developers'ın haberine göre, Huawei, kendi işletim sistemindeki Linux ve Android kaynak kodlarını kaldırarak gerçek anlamda bağımsız bir konuma ulaşmayı hedefliyor. Yeni adım agresif bir hamle olsa da, şirketin asıl amacı ABD'nin gelecekte yaptırım uygulamak için kullanabileceği hiçbir Amerikan kodunun HarmonyOS NEXT'te bulunmaması.

Bu sayede Huawei, işletim sistemini Çin dışına da rahatça yayabilecek.

HarmonyOS NEXT'in Kirin işlemcili Huawei akıllı telefonlarda kullanılmasının en önemli avantajlarından biri, platformun Android'e kıyasla belleği üç kat daha verimli kullanması.

Şirketin amiral gemisi akıllı telefonlarına cihaz içi yapay zeka yetenekleri eklemeyi planladığını düşünürsek, bu hamle muhtemelen Android telefon üreticilerinin kullanmak zorunda kaldığı sistem RAM'inden daha azını kullanarak gerçekleştirilebilir.

Ancak herhangi bir işletim sisteminin popülerliğinin artması, uygulama kütüphanesine bağlı.

Huawei muhtemelen bunun farkında. Bu nedenle, daha önceki raporumuza göre şirket, HarmonyOS NEXT'e 4.000 uygulama getirmeyi planlıyor. Çinli teknoloji devi bu uygulama sayısını 50.000'e çıkararak, kendisini Android ve iOS'un yanı sıra üçüncü büyük mobil platform olarak konumlandırmak istiyor.

İşletim sistemi ilk olarak Çin'de piyasaya sürülecek ve başarılı olması durumunda Huawei, kapsamını diğer bölgelere genişleterek Google ve Apple'ın pazar payını azaltmayı hedefliyor.