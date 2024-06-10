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Kayıp olarak aranıyordu, yaşlı adam mezarlıkta ölü bulundu!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kayıp olarak aranıyordu, yaşlı adam mezarlıkta ölü bulundu!

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir hafta önce kaybolan 79 yaşındaki Mehmet Başoğlu mezarlıkta ölü olarak bulundu.

İlçeye bağlı Hisarcık Mahallesi'nde yaşayan 79 yaşındaki Mehmet Başoğlu'ndan 2 Haziran'dan beri haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri aramalarını sürdürdü.

BİR HAFTA SONRA MEZARLIKTA BULUNDU

Ekipler, çalışmalar sonucu Başoğlu'nun cansız bedenini aynı mahalledeki mezarlıkta buldu.

Kayıp olarak aranıyordu, yaşlı adam mezarlıkta ölü bulundu! - 1. Resim

ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Başoğlu'nun cesedindeki ilk incelemelerde şüpheli bir bulguya rastlanılmadığı öğrenildi. Ceset, otopsi işlemleri için Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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