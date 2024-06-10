Kayıp olarak aranıyordu, yaşlı adam mezarlıkta ölü bulundu!
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir hafta önce kaybolan 79 yaşındaki Mehmet Başoğlu mezarlıkta ölü olarak bulundu.
İlçeye bağlı Hisarcık Mahallesi'nde yaşayan 79 yaşındaki Mehmet Başoğlu'ndan 2 Haziran'dan beri haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri aramalarını sürdürdü.
BİR HAFTA SONRA MEZARLIKTA BULUNDU
Ekipler, çalışmalar sonucu Başoğlu'nun cansız bedenini aynı mahalledeki mezarlıkta buldu.
ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR
Başoğlu'nun cesedindeki ilk incelemelerde şüpheli bir bulguya rastlanılmadığı öğrenildi. Ceset, otopsi işlemleri için Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı