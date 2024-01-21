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    Kayıt dışı seralara düzenleme yolda! Bakanlık yüzde 40'ı sisteme dahil ediyor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’de 485 bin dekar kayıtlı alanda örtü altı üretim yapıldığını, kayıt altında olmayan yüzde 40’lık alanın da yapılacak değişikliklerle kayıt altına alınacağını söyledi.

    Kayıt dışı seralara düzenleme yolda! Bakanlık yüzde 40&#039;ı sisteme dahil ediyor
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Antalya’da düzenlenen Seracılık Çalıştayı’nda konuşan Bakan Yumaklı, bugün toplamda 137 milyon tonluk bitkisel üretime ulaşıldığını belirterek, son 20 yıldaki gelişimin yüzde 40 düzeyinde olduğunu ifade etti. Yumaklı “Bu, sadece ülke literatürümüze giren bir başarı değil. Bugün Türkiye, tarımsal hasılada Avrupa’da birinci, dünyada ise ilk 10 ülke arasında yer alıyor” dedi. Türkiye’nin bitkisel üretimde rekorlar kırmasını sağlayan yöntemlerden birinin de seracılık olduğunu dile getiren Yumaklı “Seracılık, son 21 yılda yüzde 123 büyüyerek, piyasaya 9,4 milyon tonluk sebze ve meyve arz ediyor. Örtü altı üretim alanları olarak, Avrupa’da ikinci, dünyada da dördüncü sıradayız. Ülkemizdeki seracılık üretim alanlarının yüzde 92’si Hatay’dan İzmir’e kadarki sahil şeridimizde. 61 binden fazla üreticimiz, 485 bin dekar kayıtlı alanda üretim yapıyor. Kayıt altında olmayan yüzde 40’lık bölüm var; Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS) veya bakanlığın kayıt sistemlerinde birtakım değişiklikler yaparak bunların kayıt altına alınmasını sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

    Organize tarım bölgelerine (OTB) çok önem verdiklerini ifade eden Yumaklı “Aydın ve Denizli’deki OTB’ler de üretime başlandı. 12 OTB de yatırım aşamasında. Balıkesir Gönen’de bırakın Avrupa’yı, dünyanın en büyük OTB’sinin faaliyete geçmesi için çalışmalar sürüyor. OTB’lerin ayrı bir mevzuatı olacak” dedi.

    “800 BİN DEKARLIK TOPRAKLI SERA VAR”

    Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) Başkanı Halil Pekdemir de Türkiye’de 800 bin dekarlık arazinin topraklı, yaklaşık 16 bin dekarlık da topraksız sera olduğu bilgisini verdi. Jeotermal enerjinin sektör için vazgeçilmez bir ısıtma kaynağı olduğunu vurgulayan Pekdemir “Avrupa ile kıyaslandığında bizim jeotermalimiz çok büyük bir avantaj, bizi rekabetçi kılıyor” değerlendirmesinde bulundu.

    TESK BAŞKANI PALANDÖKEN:

    e-Ticaret siteleri komisyonları indirsin

    Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, e-Ticaret sitelerinden satış yapan esnafın aldığı hizmete göre değişkenlik gösteren komisyon oranları için taban ve tavan uygulaması getirilmesini istedi. Palandöken “Alınan hizmete göre farklılık gösteren, %45’i bulan komisyon oranlarına taban ve tavan uygulaması getirilmeli” ifadesini kullandı. Palandöken, yüksek komisyon oranlarının, esnafa külfet olurken satış fiyatlarını da en az %20 etkileyerek vatandaşa pahalılık şeklinde yansıdığını belirterek “Öte yandan, sitelerin yaptığı reklamların bedeli esnafa kesilmemeli. e-Ticaret yapan esnafımız haftada bir defa indirim yapmaya zorlanmamalı” diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SeraTarım Bakanı
    Haberler > Gündem > Kayıt dışı seralara düzenleme yolda! Bakanlık yüzde 40'ı sisteme dahil ediyor
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