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Kaymakamlık binasına silahlı saldırı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kaymakamlık binasına silahlı saldırı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Arnavutköy Kaymakamlığı'ndaki personeller haftanın ilk günü  panik ve korkuyla mesaiye başladı. Kaymakamlık binasının en üst katındaki cama kurşun isabet etti. Polis olayla ilgili kapsamlı bir araştırma başlattı. 

Arnavutköy Kaymakamlığı'nda mesaiye başlayan personel korku dolu anlar yaşadı. Kaymakamlığa gelen personel camın kurşun isabet etmesiyle kırıldığını fark etti.

Personel şoke oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kurşunun isabet ettiği cam ve odada inceleme yaptı.

OLAY NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?

Kurşunun henüz kim yada kimlerin silahından çıkarak kaymakamlık binasına isabet ettiği bilinmezken olayın gece saatlerinde mi olduğu, hafta sonu mu gerçekleştiği araştırılıyor. Polis ekipleri olayla alakalı geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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