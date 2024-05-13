Kaymakamlık binasına silahlı saldırı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 13 Mayıs 2024 16:13 - Güncelleme: 13 Mayıs 2024 16:25 - Güncelleme:

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Arnavutköy Kaymakamlığı'ndaki personeller haftanın ilk günü panik ve korkuyla mesaiye başladı. Kaymakamlık binasının en üst katındaki cama kurşun isabet etti. Polis olayla ilgili kapsamlı bir araştırma başlattı.