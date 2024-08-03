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Kayseri’de feci kaza! Herkes canıyla uğraşırken yaptığı ‘pes’ dedirtti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kayseri’de feci kaza! Herkes canıyla uğraşırken yaptığı ‘pes’ dedirtti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de lastiği patlayınca takla atarak karşı yola geçen otomobildeki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen bir kişi, görüntülü arama ile yakınlarına kazanın nasıl olduğunu anlattı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Ankara yolu 35. kilometrede meydana gelen kazada, G.D. idaresinde araç, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün hakimiyetinden çıktı. 

Kayseri’de feci kaza! Herkes canıyla uğraşırken yaptığı ‘pes’ dedirtti - 1. Resim

2’Sİ ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI

Refüje çarptıktan sonra takla atarak karşı yola geçen otomobilde bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Kayseri’de feci kaza! Herkes canıyla uğraşırken yaptığı ‘pes’ dedirtti - 2. Resim

Jandarma ve polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılar da ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kağıt gibi ezilen otomobil çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri’de feci kaza! Herkes canıyla uğraşırken yaptığı ‘pes’ dedirtti - 3. Resim

GÖRÜNTÜLÜ ARAMA İLE KAZAYI ANLATTI

Bu sırada kaza yerine gelen bir kişi ise görüntülü aradığı yakınlarına kazanın nasıl olduğunu tek tek anlattı. Hasar alan aracı da yakınlarına gösteren şahıs, "ucuz atlatmışlar" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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