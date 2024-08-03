Kayseri’de feci kaza! Herkes canıyla uğraşırken yaptığı ‘pes’ dedirtti

Kayseri'de lastiği patlayınca takla atarak karşı yola geçen otomobildeki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen bir kişi, görüntülü arama ile yakınlarına kazanın nasıl olduğunu anlattı.

Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Ankara yolu 35. kilometrede meydana gelen kazada, G.D. idaresinde araç, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün hakimiyetinden çıktı.

2’Sİ ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI

Refüje çarptıktan sonra takla atarak karşı yola geçen otomobilde bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılar da ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kağıt gibi ezilen otomobil çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLÜ ARAMA İLE KAZAYI ANLATTI

Bu sırada kaza yerine gelen bir kişi ise görüntülü aradığı yakınlarına kazanın nasıl olduğunu tek tek anlattı. Hasar alan aracı da yakınlarına gösteren şahıs, "ucuz atlatmışlar" dedi.