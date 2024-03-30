Kazadan kurtulan sürücü, polisi soru yağmuruna tuttu: Ben niye böyleyim, eşim kim?

Antalya'da park halindeki motosiklete çarpan araç sürücüsü kısa süreli hafıza kaybı yaşadı. Araçtan çıkan sürücü "Ben niye böyleyim, kim kaza yaptı, benim eşim kim?" şeklinde sorular sordu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Engin Ö.'nün kullandığı araç kaldırıma çıkarak bir evin önündeki motosiklete çarptı.

Kimsenin burnunun bile kanamadığı kazanın ardından hafif ticari araçtan çıkarılan araç sürücüsünün soruları ve şaşkınlığı kısa süreliğine de olsa hafıza kaybı yaşadığını gözler önüne serdi.

ŞAŞKINLIĞI SORULARINA YANSIDI

Araçtan indiğinde ilk sözleri ‘burası neresi’ olan Engin Ö. “Ben nerede yaşıyorum unuttum. Ben niye böyleyim. Burası Manavgat mı? Eşim kim, ailem kim onları unuttum. Bu yol nereye çıkıyor? Sanki uyuşturucu, alkol almış gibiyim. Benim eşim kim, aramam lazım. Ben çok kötüyüm” diye konuştu.

ABLASINI HATIRLADI

Ablasını hatırlayan Engin Ö., ablasını telefonla ararken, nerede olduğunu tarif edemeyince yol tarifini trafik polisleri yaptı.

Sinirsel rahatsızlığının olduğunu söyleyen araç sürücüsü, trafik görevlileri tarafından dinlenmesi için banka oturtulurken, ailesinin gelmesinin ardından olay yerinden ayrıldı.