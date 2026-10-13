Kocaeli’de ineğin bahçe sınırından geçmesi sebebiyle komşusu ile tartışan öğretmen dehşet saçtı. Öğretmen, yaşlı adamı muşta ile darp etti. Yüzüne 9 dikiş atılan, kemikleri kırılan, işitme kaybı yaşayan adamın ailesi öğretmenden şikayetçi oldu.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Çubuklu Bala mahallesinde yaşanan bir olay kan dondurdu. İddiaya göre, bir ineğin bahçe sınırından geçmesi sebebiyle lise öğretmeni B.K.(30) ve komşusu Fevzi Karaarslan (68) arasında tartışma çıktı.

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Kemikleri kırıldı, işitme kaybı yaşadı, yüzünde 9 dikiş var! Öğretmenden 68 yaşındaki komşusuna muştalı saldırı

MUŞTAYLA SALDIRARAK YARALADI

Tartışmanın büyümesi üzerine öğretmen B.K., eline taktığı muştayla yaşlı komşusu Fevzi Karaarslan'a defalarca vurdu. Aldığı darbelerle yaralanan Fevzi Karaarslan, yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı.

Kemikleri kırıldı, işitme kaybı yaşadı, yüzünde 9 dikiş var! Öğretmenden 68 yaşındaki komşusuna muştalı saldırı

YÜZÜNE 9 DİKİŞ ATILDI

Karaarslan'ın alnına 4, yanağına ise 5 dikiş atıldığı, saldırı neticesi işitme kaybı yaşadığı ve yüzünün çeşitli bölgelerinde kırıklar ile doku zedelenmeleri oluştuğu öne sürüldü. Fevzi Karaarslan ve ailesi öğretmen hakkında şikâyetçi oldu.

Kemikleri kırıldı, işitme kaybı yaşadı, yüzünde 9 dikiş var! Öğretmenden 68 yaşındaki komşusuna muştalı saldırı

KORKUNÇ SALDIRI KAMERADA

Öte yandan yaşananlar korkunç saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hayvanların bahçeye girmesinin ardından öğretmen B.K.'nın, "Çıkart lan onları oradan" diye bağırdığı duyuldu.

Kemikleri kırıldı, işitme kaybı yaşadı, yüzünde 9 dikiş var! Öğretmenden 68 yaşındaki komşusuna muştalı saldırı

Yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından öğretmen B.K.'nın küfür etmesi ile Fevzi Karaarslan B.K.'nın üzerine gitmesi ve ardından kavganın başladığı anlar görüntülerde yer aldı. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Kemikleri kırıldı, işitme kaybı yaşadı, yüzünde 9 dikiş var! Öğretmenden 68 yaşındaki komşusuna muştalı saldırı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kocaeli Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKocaeli

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