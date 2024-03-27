Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Kız meselesi kanlı bitti! 20 yaşındaki genç, 16 yaşındaki çocuğu öldürdü

Kız meselesi kanlı bitti! 20 yaşındaki genç, 16 yaşındaki çocuğu öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kız meselesi kanlı bitti! 20 yaşındaki genç, 16 yaşındaki çocuğu öldürdü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kan donduran olay Kocaeli'de yaşandı. Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 20 yaşındaki E.K.D., 16 yaşındaki Kadem Can Çiçek'i göğsünden vurdu. Kanlar içinde yere yığılan genç caddeden geçen bir minibüsçü tarafından hastaneye kaldırıldı. Çiçek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan zanlı ise polis tarafından yakalandı.

Olay, Gebze ilçesine bağlı Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi Sarı Cami mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, akşam saatlerinde bir araya gelen Kadem Can Çiçek (16) ile E.K.D. (20) arasında kız meselesi sebebiyle tartışma çıktı.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK GÖĞSÜNDEN VURULDU

E.K.D'nin arkadaşlarının da dahil olmasıyla büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. O esnada E.K.D. tabancayla rastgele etrafa ateş açtı. Kurşunlardan birinin göğsüne isabet ettiği Kadem Can Çiçek kanlar içinde yere yığıldı, E.K.D ise olay yerinden kaçtı.

YOLDAN GEÇEN MİNİBÜSÇÜ HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Caddeden geçen bir minibüs sürücüsü Kadem Can Çiçek’i aracıyla Fatih Devlet Hastanesine götürdü.

Kız meselesi kanlı bitti! 20 yaşındaki genç, 16 yaşındaki çocuğu öldürdü - 1. Resim
Kadem Can Çiçek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çiçek'in cenazesi otopsi işlemleri için Gebze Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Öte yandan, polis ekiplerinin çalışması neticesinde E.K.D gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bodrum'da yaban domuzu ortalığı birbirine kattı: 3 araç kaza yaptı, 2 kişi yaralandı - GündemBodrum'da yaban domuzu ortalığı birbirine kattıKontağı çevirmesiyle alev topuna dönmesi bir oldu! Araçtan geriye hurda kaldı - GündemKontağı çevirmesiyle alev topuna dönmesi bir olduAK Partili vekil Erol Keleş'ten örnek hareket! Bir çocuğun hayatını kurtaran manevra - GündemAK Partili vekilden hayat kurtaran manevraBakan Koca: Kadir İnanır'ın genel durumu iyiye gidiyor - GündemKadir İnanır'dan haber varÇöl tozunu işaret eden Orhan Şen'den maske uyarısı geldi! "250'yi geçerse..." - Gündem"Türkiye'ye geliyor, maske takılması gerekebilir"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Belçika'da PKK'lıların saldırısına uğrayan Efe Tapmaz'a 'geçmiş olsun' telefonu - GündemErdoğan'dan Efe Tapmaz'a 'geçmiş olsun' telefonuBakanlıktan 'İsrail ile silah ticareti' iddialarına jet yalanlama - GündemBakanlıktan 'İsrail ile silah ticareti' iddialarına jet yalanlamaTır otomobili biçti, bir aile yok oldu! Katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı - GündemTır otomobili biçti, bir aile yok olduSedyeden düşürülen yaşlı adam hayatını kaybetmişti! O anlar kamerada - GündemMuayene sırası beklerken sedyeden düşürülen adam öldüKaradeniz'de fırtına! Dev dalgalar sahil şeridini yuttu - GündemKaradeniz'de fırtına! Dev dalgalar sahil şeridini yuttu
Sonraki Haber Yükleniyor...