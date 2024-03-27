Kız meselesi kanlı bitti! 20 yaşındaki genç, 16 yaşındaki çocuğu öldürdü
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kan donduran olay Kocaeli'de yaşandı. Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 20 yaşındaki E.K.D., 16 yaşındaki Kadem Can Çiçek'i göğsünden vurdu. Kanlar içinde yere yığılan genç caddeden geçen bir minibüsçü tarafından hastaneye kaldırıldı. Çiçek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan zanlı ise polis tarafından yakalandı.
Olay, Gebze ilçesine bağlı Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi Sarı Cami mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, akşam saatlerinde bir araya gelen Kadem Can Çiçek (16) ile E.K.D. (20) arasında kız meselesi sebebiyle tartışma çıktı.
16 YAŞINDAKİ ÇOCUK GÖĞSÜNDEN VURULDU
E.K.D'nin arkadaşlarının da dahil olmasıyla büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. O esnada E.K.D. tabancayla rastgele etrafa ateş açtı. Kurşunlardan birinin göğsüne isabet ettiği Kadem Can Çiçek kanlar içinde yere yığıldı, E.K.D ise olay yerinden kaçtı.
YOLDAN GEÇEN MİNİBÜSÇÜ HASTANEYE GÖTÜRDÜ
Caddeden geçen bir minibüs sürücüsü Kadem Can Çiçek’i aracıyla Fatih Devlet Hastanesine götürdü.
Kadem Can Çiçek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çiçek'in cenazesi otopsi işlemleri için Gebze Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Öte yandan, polis ekiplerinin çalışması neticesinde E.K.D gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı