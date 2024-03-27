Kız meselesi kanlı bitti! 20 yaşındaki genç, 16 yaşındaki çocuğu öldürdü

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 27 Mart 2024 02:12 - Güncelleme: 27 Mart 2024 02:17 - Güncelleme:

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Kan donduran olay Kocaeli'de yaşandı. Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 20 yaşındaki E.K.D., 16 yaşındaki Kadem Can Çiçek'i göğsünden vurdu. Kanlar içinde yere yığılan genç caddeden geçen bir minibüsçü tarafından hastaneye kaldırıldı. Çiçek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan zanlı ise polis tarafından yakalandı.