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Kocaeli'de can pazarı! İşçi servisi ciple çarpıştı, yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kaza Haberleri, Trafik Kazaları, 112 Acil Çağrı Merkezi, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de işçileri taşıyan servis ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kahramanlar Caddesi'nde yaşandı. H.D. idaresindeki işçi servisi ile Selimiye Caddesi'nde giden İ.K. kontrolündeki cip çarpıştı.

Kocaeli'de can pazarı! İşçi servisi ciple çarpıştı, yaralılar var - 1. Resim

7 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Kazanın şiddetiyle cip sürücüsü İ.K. ve servisteki 6 işçi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de can pazarı! İşçi servisi ciple çarpıştı, yaralılar var - 2. Resim

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 7 yaralı çere hastanelere sevk edildi.

Kazaya karışan cip ve işçi servisi çekici vasıtasıyla kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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